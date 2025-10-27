Zakazy zamiast edukacji

Największym problemem nie jest brak technologii, lecz brak zrozumienia. Dyrektorzy i nauczyciele często postrzegają AI jako koszt lub zagrożenie. Dlatego łatwiej jest zakazać używania ChatGPT czy smartfonów, niż uczyć odpowiedzialnego korzystania z tych narzędzi. Autorzy raportu zauważają, że w świecie dezinformacji i hejtu to właśnie szkoła powinna być miejscem, gdzie młodzi ludzie uczą się świadomego i etycznego korzystania z AI, zamiast poznawać ją w sieci – bez kontekstu i nadzoru.

W tym kontekście krytycznie oceniono program szkoleń MEN z zakresu sztucznej inteligencji dla nauczycieli. Według ekspertów PAN są one „programowo nietrafione, zbyt trudne i oparte na modelu jednej globalnej korporacji technologicznej”. Koncentrują się na aspektach technicznych, zamiast na pedagogicznych i etycznych. Sekcja Edukacji Cyfrowej PAN rekomenduje ich natychmiastowe wstrzymanie i stworzenie długofalowego, narodowego programu rozwoju kompetencji AI – obejmującego wszystkich nauczycieli, nie tylko informatyków.

Nie sprzęt, lecz kompetencje

Raport nie ogranicza się do krytyki. Wskazuje też konkretne rozwiązania. Zamiast inwestować miliardy w laptopy i tablety, państwo powinno – jak podkreślają autorzy – inwestować w kompetencje nauczycieli i uczniów oraz w publiczne modele AI, niezależne od komercyjnych platform. Polska powinna rozwijać własne modele językowe – takie jak Bielik.AI czy PLLuM – i zapewnić szkołom dostęp do licencjonowanych narzędzi, które można bezpiecznie wykorzystywać w procesie dydaktycznym.

AI może odciążyć nauczycieli z rutynowych obowiązków, pomóc personalizować naukę i wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ale tylko pod jednym warunkiem – że szkoła nie zatraci sensu swojej misji. „Nie chodzi o tworzenie coraz bardziej inteligentnych narzędzi, lecz o tworzenie narzędzi, które czynią użytkowników bardziej inteligentnymi” – podkreślają autorzy.

Etyka i myślenie krytyczne

Wprowadzenie AI do szkół powinno iść w parze z refleksją etyczną. Uczniowie muszą rozumieć, jak działają modele generatywne, jakie mają ograniczenia, jak rozpoznawać błędy i stronniczość algorytmów. W erze informacji tworzonej przez maszyny umiejętność weryfikacji źródeł staje się równie ważna jak pisanie wypracowań. Dlatego AI – jak przekonują eksperci PAN – powinna być obecna w nauczaniu wszystkich przedmiotów, od matematyki po język polski. Bo to nie tylko kwestia technologii, lecz kultury poznawczej i obywatelskiej.