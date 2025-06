Bezpłatne, 14-dniowe wyjazdy terapeutyczne dla dzieci z terenów popowodziowych

Kolejna forma pomocy to możliwość bezpłatnego udziału w dwutygodniowych wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych. Organizowane będą one dla uczniów szkół wszystkich typów i mają na celu nie tylko wypoczynek, ale przede wszystkim wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, którego dzieci często potrzebują po traumatycznych doświadczeniach związanych z klęską żywiołową.

Koszt jednego takiego wyjazdu nie może przekroczyć 1770 zł i jest w pełni pokrywany ze środków publicznych. Wyjazdy organizowane będą przez samorządy, choć w szczególnych przypadkach mogą zostać zlecone zewnętrznym organizatorom.

Zajęcia terapeutyczne i opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Program zakłada również prowadzenie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w miejscu zamieszkania dzieci i uczniów. Pomoc ta skierowana jest do tych samych grup wiekowych co zasiłki i wyjazdy. Zajęcia będą realizowane w możliwie najbliższej okolicy zamieszkania dziecka, do końca 2027 roku.

Każde dziecko uczestniczące w programie będzie miało zapewnione: