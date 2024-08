Jakie zmiany dla nauczycieli od nowego roku szkolnego?

Nauczycieli czeka m.in. praca na odchudzonych podstawach programowych, zmienionych listach lektur i przygotowanie uczniów do egzaminów na nowych warunkach. Od 1 września z opcji przejścia na wcześniejszą emeryturę będą mogli skorzystać nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 roku. Dotyczy to osób, które przez co najmniej 20 lat wykonywały pracę na stanowisku nauczyciela, a które nie mogą przejść na emeryturę na podstawie art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela. Nowy rok szkolny może również przynieść dalsze negocjacje dotyczące podwyżek dla nauczycieli.

Zmiany w organizacji nauczania religii

Uczniowie uczęszczający na zajęcia z religii mogą spodziewać się zmian organizacyjnych. Grupy mniejsze niż 7 uczniów będzie można łączyć tworząc grupy międzyklasowe lub międzyoddziałowe. W przypadku szkół podstawowych możliwe będzie łączenie grup pomiędzy klasami: I-III, IV-VI, VII-VIII. Oceny końcowe z religii lub etyki nie będą wliczane do średniej ocen.

Przeciwko tym zmianom protestowała zarówno Komisja Wychowania Katolickiego KEP, jak i przedstawiciele Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. W sierpniu Konferencja Episkopatu Polski wraz z Polską Radą Ekumeniczną przesłały do Sądu Najwyższego dwie petycje z prośbą o zbadanie rozporządzenia MEN dotyczącego zmian w organizacji nauczania religii. Wcześniej Episkopat zwracał uwagę m.in. na brak przepisów przejściowych dla katechetów. Rozporządzenie MEN zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – dr hab. Małgorzatę Manowską.

Czytaj więcej Kraj Zuzanna Dąbrowska: Poprawka z religii dla Episkopatu Kościół katolicki w Polsce przeszedł długą drogę od obrońcy wolności słowa i otwartego dla wszystkich schronienia przed represjami do instytucji politycznej niewahającej się użyć wątpliwych autorytetów prawnych do ochrony swoich interesów.

Wymiana HiT-u na edukację obywatelską

Edukacja obywatelska będzie zastępować stopniowo nauczanie przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Od nowego roku szkolnego HiT nie będzie nauczany w klasach pierwszych szkół średnich. Kształcenie dokończą za to roczniki, które już rozpoczęły naukę przedmiotu. Od roku szkolnego 2025/2026 w programach nauczania pojawi się za to edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna.

Obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci

Jednym z najważniejszych wyzwań we wrześniu będzie zapewnienie warunków do nauki dzieciom z Ukrainy, które zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Od 2 września obowiązek ten dotyczy zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. Wyjątkiem są uczniowie najstarszych roczników przystępujący do egzaminu dojrzałości w ukraińskim systemie nauczania. Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy zostanie powiązany z przyznawaniem świadczenia 800 plus (realizacja obowiązku będzie weryfikowana).