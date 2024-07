Z innych języków niż angielski o bardzo dobrych wynikach możemy mówić w przypadku języków francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego (mediana wyniosła w każdym przypadku 93 proc.), zaś o niższych — w przypadku języka niemieckiego (mediana 45 proc.) i włoskiego (mediana 49 proc.).

Przystępujący do egzaminu musieli wybrać jeden język nowożytny. Język angielski był wyborem 97,67 proc. uczniów (1,6 proc. w przypadku języka niemieckiego, 0,66 proc. dla języka rosyjskiego).

Do logowania na stronie Zintegrowanego Interfejsu potrzebne są login i hasło, otrzymane przez ucznia w szkole. Oprócz wyników, Interfejs pozwala na uzyskanie przez ucznia niezbędnych zaświadczeń, potrzebnych przy rekrutacji do szkół średnich. Jest to bowiem najważniejszy element związany z egzaminem – jego wynik wpływa często na ostateczny wybór przez ucznia placówki, w której będzie kontynuował naukę.

W egzaminie wzięło udział ponad 11 tysięcy uczniów z Ukrainy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe i stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. Zdanie go nie jest jednak bynajmniej warunkiem ukończenia szkoły podstawowej – nie został określony minimalny próg zdawalności egzaminu. Egzamin trwał od 14 do 16 maja, zaś dla uczniów którzy nie mogli do niego wtedy przystąpić — od 10 do 12 czerwca.

Jak podała CKE, w egzaminie w maju wzięło udział 220 900 uczniów, z czego 11 300 stanowili uczniowie z Ukrainy. Z każdego z głównych przedmiotów – z języka polskiego, angielskiego i matematyki – przygotowano po ponad 31 000 arkuszy z dostosowaniem. W liczbie tej zawierają się m.in. arkusze dla osób z autyzmem, niewidzących, niesłyszących oraz dla dostosowane językowo dla dzieci z Ukrainy.