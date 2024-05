Zmiany podstawy programowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikuje nowelizacje

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

W ramach społecznego opiniowania swoje uwagi zgłosiły 33 publiczne podmioty, partnerzy społeczni i związki zawodowe. Do MEN wpłynęło również 417 indywidualnych uwag i sugestii. Wcześniej, w dniach od 12 do 19 lutego 2024 r. w ramach tzw. prekonsulatcji do resortu oświaty wpłynęło aż 50 262 opinii, a najwięcej uwag dotyczyło zmian w nauczaniu historii (31 411), języku polskim (11 092), historii i teraźniejszości (2820) oraz biologii (1519).

MEN deklaruje również, że analizom zostaną poddane postulaty zgłoszone podczas publicznego wysłuchania propozycji zmian w podstawie programowej języka polskiego, które było zorganizowane w połowie maja.

Kilka dni temu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że wszystko to, co zostało zgłoszone, posłuży teraz ekspertom do tego, by mniej więcej do końca tego tygodnia przygotować dla resortu ostateczną wersję podstaw programowych wraz z kanonem lektur.

Wprowadzone zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września 2024 r., a gotowe rozporządzenia planuje się ogłosić do końca czerwca.