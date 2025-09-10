Aktualizacja: 11.09.2025 02:40 Publikacja: 10.09.2025 09:31
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna rok szkolny 2025/2026 pod hasłem „Włącz Szacunek. Wyłącz Hejt”, prezentując kompleksowy plan działań mających na celu zwalczanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.
Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, podczas konferencji prasowej zaprezentował inicjatywę „Włącz Szacunek. Wyłącz Hejt”. Program ten ma na celu przeciwdziałanie przemocy w sieci, która stała się codziennością wielu dzieci i nastolatków. Minister podkreślił, że bezpieczeństwo w internecie to jedno z największych wyzwań współczesności, a działania ministerstwa koncentrują się nie tylko na ochronie systemów i danych, ale przede wszystkim na ochronie ludzi – szczególnie najmłodszych, którzy są najbardziej narażeni na cyberprzemoc.
Najnowszy raport NASK pt. „Agresja i przemoc seksualna w internecie” ujawnia niepokojące dane dotyczące skali cyberprzemocy wśród młodzieży. Badanie przeprowadzone w roku szkolnym 2023/2024 na próbie 3937 uczniów w wieku 14-18 lat z 160 szkół w Polsce wykazało, że aż trzy czwarte młodych osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w internecie, nie opowiedziało o tym nikomu – ani przyjaciołom, ani rodzicom, ani nauczycielom. Tego typu milczenie może prowadzić do poważnych problemów psychicznych i emocjonalnych u młodych ludzi.
Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z NASK i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), przygotowało kompleksowy plan działań na rok szkolny 2025/2026, który obejmuje:
Minister Gawkowski zaznaczył, że celem tych działań jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni w internecie dla dzieci i młodzieży, gdzie będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania bez obawy przed agresją i przemocą.
Zarówno raport NASK, jak i inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji wskazują na pilną potrzebę wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Walka z cyberprzemocą wymaga zaangażowania nie tylko instytucji publicznych, ale także rodziców, nauczycieli i całego społeczeństwa.
Więcej szczegółów oraz pełną treść raportu NASK można znaleźć tutaj: Agresja i przemoc seksualna w internecie – raport NASK.
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
