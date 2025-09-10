Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Reklama Reklama

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna rok szkolny 2025/2026 pod hasłem „Włącz Szacunek. Wyłącz Hejt”, prezentując kompleksowy plan działań mających na celu zwalczanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej Prawo karne Cyberprzemoc wobec kobiet HFPC opublikowała raport dotyczący cyberprzemocy wobec kobiet, z którego wynika, że wrogość wobec...

Walka z cyberprzemocą priorytetem Ministerstwa Cyfryzacji

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, podczas konferencji prasowej zaprezentował inicjatywę „Włącz Szacunek. Wyłącz Hejt”. Program ten ma na celu przeciwdziałanie przemocy w sieci, która stała się codziennością wielu dzieci i nastolatków. Minister podkreślił, że bezpieczeństwo w internecie to jedno z największych wyzwań współczesności, a działania ministerstwa koncentrują się nie tylko na ochronie systemów i danych, ale przede wszystkim na ochronie ludzi – szczególnie najmłodszych, którzy są najbardziej narażeni na cyberprzemoc.

Raport NASK: Skala cyberprzemocy wśród młodzieży

Najnowszy raport NASK pt. „Agresja i przemoc seksualna w internecie” ujawnia niepokojące dane dotyczące skali cyberprzemocy wśród młodzieży. Badanie przeprowadzone w roku szkolnym 2023/2024 na próbie 3937 uczniów w wieku 14-18 lat z 160 szkół w Polsce wykazało, że aż trzy czwarte młodych osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w internecie, nie opowiedziało o tym nikomu – ani przyjaciołom, ani rodzicom, ani nauczycielom. Tego typu milczenie może prowadzić do poważnych problemów psychicznych i emocjonalnych u młodych ludzi.