„Włącz Szacunek. Wyłącz Hejt”. Nowa inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji w walce z cyberprzemocą

Zarówno raport NASK, jak i inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji wskazują na pilną potrzebę wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Publikacja: 10.09.2025 09:31

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna rok szkolny 2025/2026 pod hasłem „Włącz Szacunek. Wyłącz Hejt”, prezentując kompleksowy plan działań mających na celu zwalczanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Walka z cyberprzemocą priorytetem Ministerstwa Cyfryzacji

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, podczas konferencji prasowej zaprezentował inicjatywę „Włącz Szacunek. Wyłącz Hejt”. Program ten ma na celu przeciwdziałanie przemocy w sieci, która stała się codziennością wielu dzieci i nastolatków. Minister podkreślił, że bezpieczeństwo w internecie to jedno z największych wyzwań współczesności, a działania ministerstwa koncentrują się nie tylko na ochronie systemów i danych, ale przede wszystkim na ochronie ludzi – szczególnie najmłodszych, którzy są najbardziej narażeni na cyberprzemoc.

Raport NASK: Skala cyberprzemocy wśród młodzieży

Najnowszy raport NASK pt. „Agresja i przemoc seksualna w internecie” ujawnia niepokojące dane dotyczące skali cyberprzemocy wśród młodzieży. Badanie przeprowadzone w roku szkolnym 2023/2024 na próbie 3937 uczniów w wieku 14-18 lat z 160 szkół w Polsce wykazało, że aż trzy czwarte młodych osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w internecie, nie opowiedziało o tym nikomu – ani przyjaciołom, ani rodzicom, ani nauczycielom. Tego typu milczenie może prowadzić do poważnych problemów psychicznych i emocjonalnych u młodych ludzi.

Walka z cyberprzemocą. Plan działań na rok szkolny 2025/2026

Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z NASK i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), przygotowało kompleksowy plan działań na rok szkolny 2025/2026, który obejmuje:

  • Webinary i szkolenia dla nauczycieli – mające na celu podniesienie kompetencji pedagogów w zakresie rozpoznawania i reagowania na przypadki cyberprzemocy.
  • Cyberlekcje dla uczniów – interaktywne zajęcia edukacyjne, które uczą młodzież bezpiecznego korzystania z internetu oraz rozpoznawania zagrożeń online.
  • Wsparcie dla rodziców – materiały edukacyjne i poradniki pomagające rodzicom w monitorowaniu aktywności dzieci w sieci oraz w prowadzeniu rozmów na temat bezpieczeństwa online.
  • Platforma zgłoszeniowa – umożliwiająca anonimowe zgłaszanie przypadków cyberprzemocy i uzyskiwanie pomocy od specjalistów.

Minister Gawkowski zaznaczył, że celem tych działań jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni w internecie dla dzieci i młodzieży, gdzie będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania bez obawy przed agresją i przemocą.

Cyberprzemoc w szkołach. Wnioski i apel do społeczeństwa

Zarówno raport NASK, jak i inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji wskazują na pilną potrzebę wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Walka z cyberprzemocą wymaga zaangażowania nie tylko instytucji publicznych, ale także rodziców, nauczycieli i całego społeczeństwa.

Więcej szczegółów oraz pełną treść raportu NASK można znaleźć tutaj: Agresja i przemoc seksualna w internecie – raport NASK.

Źródło: rp.pl

Edukacja cyberbezpieczeństwo przemoc

