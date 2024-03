Z raportu PISA wynika, że polscy uczniowie plasują się stosunkowo nisko, gdy badaniu podlegają obszary, takie jak satysfakcja z życia (69. miejsce), przekonanie o samodzielności w uczeniu się (67. miejsce) czy poczucie przynależności do szkoły (73. miejsce). Na wyniki osiągane przez dzieci i młodzież oraz ich samopoczucie oprócz okresu nauki zdalnej mogą wpływać także inne stresujące sytuacje, chociażby te związane z wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Nadmiar bodźców przyczyną złego stanu zdrowia psychicznego uczniów

Presja na osiąganie wyników, którą młodzi ludzie odczuwają ze strony swoich rówieśników, nauczycieli czy rodziców, to tylko niektóre z bodźców mogących wpływać na zwiększony poziom stresu, a w konsekwencji słabsze samopoczucie uczniów. Istotny wpływ ma także powszechny i często niczym nieograniczony dostęp do sieci, w której oprócz oczywistych korzyści, na uczniów czyhają także rozmaite zagrożenia. Obok hejtu, którego wg raportu Unawezy w ciągu poprzedniego miesiąca doświadczyło niemal 49 proc. uczniów, najmłodsi mierzą się także z wyidealizowanymi wzorcami – idoli czy przyjaciół z mediów społecznościowych, których życie stanowi niemożliwy do osiągnięcia punkt odniesienia i źródło frustracji.

Na komfort uczniów wpływ ma także sama organizacja systemu szkolnego i nie jest to wyłącznie polska specyfika. Przygotowanie do egzaminów, których wyniki mają bezpośrednie przełożenie na realizację dalszych planów edukacyjnych i zawodowych, to tylko jeden z powodów, dla których uczniowie mogą być poddawani nadmiernej z ich perspektywy presji. Nauczane przedmioty, które zazwyczaj nie są podzielone w tematyczne bloki sprawiają, że uczniowie tego samego dnia mierzą się z zagadnieniami z obszaru fizyki, języka polskiego, matematyki, biologii, historii czy chemii. Wszystko to z różnymi nauczycielami, stosującymi zróżnicowane metody przekazywania wiedzy czy weryfikowania postępów. Na koniec dnia podsumowaniem szkolnych wysiłków są zapisy w dziennikach elektronicznych, które z punktu widzenia ucznia – nie zawsze są sprawiedliwe.

Nie ma prostej recepty na sprawienie, by komfort psychiczny uczniów uległ poprawie, szczególnie w krótkiej perspektywie. Z całą pewnością konieczne jest podjęcie działań mających kompleksowy charakter, które nie będą ograniczały się jedynie do wybranych elementów szkolnego krajobrazu, takich jak podstawy programowe czy obowiązki związane z pracami domowymi. Przemodelowanie systemu edukacji, w którym dobrostan wszystkich jego uczestników, w tym przede wszystkim nauczycieli oraz uczniów będzie najwyższym priorytetem jest odpowiedzią na potrzeby wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości. Z uwagi na złożoność materii, im szybciej zmiany zaczną być wprowadzane, tym szybciej będziemy mogli ocenić czy faktycznie przekładają się one na pożądane przez wszystkich efekty.