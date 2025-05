Dziś potrzebni są liderzy i liderki, którzy potrafią działać w złożonym środowisku, łącząc analityczne myślenie z empatią, a strategię z odpowiedzialnością społeczną. W tej rzeczywistości programy MBA i studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego oferują coś więcej niż edukację – to transformacyjna podróż, która redefiniuje rolę menedżera we współczesnym świecie.

Uczestnicy uczą się przewidywać trendy, podejmować decyzje w warunkach niepewności i zarządzać zespołami w środowisku międzykulturowym. Programy Akademii Leona Koźmińskiego to także przestrzeń refleksji nad tym, jaką wartość – jako liderzy – chcą wnosić do swoich organizacji i społeczeństwa. To doświadczenie, które inspiruje, wyposaża w konkretne narzędzia i łączy ludzi gotowych nie tylko reagować na zmiany, ale aktywnie je inicjować.

Siła programów MBA – tradycja i innowacja

Programy MBA w Akademii Leona Koźmińskiego to najstarsza tego typu inicjatywa w Polsce – realizowana nieprzerwanie od 1989 r. i uznawana za synonim jakości i zaufania. Przez ponad trzy dekady program stał się platformą rozwoju dla liderów transformacji polskiej gospodarki. Wśród absolwentów są menedżerowie z największych firm, właściciele start-upów, dyplomaci, eksperci sektora publicznego i społecznego – każdy z nich wykorzystuje zdobyte kompetencje w odmiennym kontekście, co potwierdza uniwersalność i elastyczność modelu kształcenia.

MBA w Akademii Leona Koźmińskiego nieustannie się rozwija – odpowiadając na zmiany technologiczne, rynkowe i społeczne. Obecnie trwa rekrutacja na 69. edycję programu. Oferta obejmuje zarówno prestiżowy Executive MBA w języku polskim i angielskim, jak i programy specjalistyczne z obszarów takich jak cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja, finanse, HR, logistyka, IT, zdrowie czy dla inżynierów i przedsiębiorców.

Nie są to „studia dla każdego” – to propozycja dla tych, którzy szukają realnej zmiany i są gotowi podjąć związany z nią wysiłek. Kluczową cechą programu jest silne osadzenie w praktyce: praca na realnych case’ach, symulacje decyzyjne i projekty strategiczne. To intensywne zderzenie wiedzy akademickiej z codziennością liderów.

Rozwój osobisty jest tu równie ważny jak rozwój kompetencyjny. Uczestnicy uczą się samoświadomości, otwartości na feedback, budowania zaufania i gotowości do ciągłego uczenia się. Wielu absolwentów podkreśla, że MBA to nie tylko wiedza i narzędzia – to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia. Tradycja i innowacja nie wykluczają się – razem tworzą spójną, nowoczesną formułę edukacji, która zmienia liderów i organizacje, w których działają.

Jakość potwierdzona akredytacjami

Jednym z kluczowych atutów programów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego jest ich potwierdzona, międzynarodowa jakość. Uczelnia należy do elitarnego grona szkół biznesu, które zdobyły tzw. Triple Crown – potrójną akredytację EQUIS, AMBA i AACSB, przyznawaną mniej niż 1 proc. uczelni na świecie. Każda z tych akredytacji opiera się na odrębnych, rygorystycznych kryteriach, ale wszystkie potwierdzają spełnienie najwyższych standardów akademickich, organizacyjnych i etycznych. Dla uczestników to gwarancja, że inwestują w edukację na światowym poziomie.

Dodatkowo, program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego jako jedyny z Polski figuruje w globalnym rankingu „Financial Timesa” Executive Education – obok najlepszych programów MBA na świecie. Ranking uwzględnia m.in. rozwój kariery absolwentów, wzrost ich wynagrodzeń, jakość kadry oraz międzynarodowy wymiar programu.

Wysoka pozycja w tym zestawieniu to wynik wieloletniej pracy nad jakością kształcenia, silnych relacji z biznesem i zdolności do wyprzedzania trendów. Dla wielu uczestników ukończenie MBA to punkt zwrotny – zawodowo i osobiście. To często nie tylko awans czy nowa rola, ale także redefinicja celów, wartości i sposobu myślenia o przywództwie.

Rekrutacja – wymagania i potencjał

Programy MBA w Akademii Leona Koźmińskiego co roku przyciągają setki kandydatów – liderów organizacji, właścicieli firm, dyrektorów, ekspertów i menedżerów z różnych branż. Często są to także przedstawiciele firm rodzinnych, poszukujący nowoczesnych narzędzi zarządzania. Łączy ich ambicja, doświadczenie i potrzeba rozwoju.

Rekrutacja na programy MBA ma charakter selektywny i obejmuje test kompetencyjny typu GMAT oraz rozmowę kwalifikacyjną, która pozwala ocenić motywację i potencjał rozwojowy kandydata. W przypadku programu Executive MBA wymagane jest minimum ośmioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku menedżerskim – choć wielu uczestników posiada znacznie dłuższy staż, nierzadko w międzynarodowym środowisku.

Dzięki temu grupy MBA mają wyjątkowy charakter – tworzą je równorzędni partnerzy, którzy nie tylko się uczą, ale dzielą własnym doświadczeniem. Motywacje są różne: dla jednych to szansa na awans, dla innych – na zmianę ścieżki kariery, rozpoczęcie działalności czy nową rolę zawodową. Wiele osób przychodzi również z potrzebą refleksji i zdefiniowania na nowo celów jako lider.

Niezależnie od punktu wyjścia łączy ich gotowość na zmianę. Program MBA nie daje gotowych odpowiedzi, ale tworzy przestrzeń do wypracowania ich samodzielnie – poprzez praktykę, pracę zespołową i międzynarodową wymianę wiedzy. To środowisko, które kształtuje sposób myślenia i uzbraja w narzędzia do podejmowania świadomych decyzji w nieprzewidywalnym świecie.

Globalna perspektywa, lokalne zastosowanie

Programy MBA w Akademii Leona Koźmińskiego przygotowują liderów do działania w świecie bez granic – zorientowanym globalnie, ale wymagającym lokalnej wrażliwości. Uczestnicy zdobywają dostęp do międzynarodowej wiedzy i najlepszych praktyk, ucząc się jednocześnie, jak przekładać globalne trendy na konkretne działania w swoich organizacjach i społecznościach.

Zajęcia prowadzone są przez międzynarodowych ekspertów z doświadczeniem w różnych kulturach i branżach, co pozwala uczestnikom poznać różnorodne modele zarządzania i przywództwa. Program obejmuje także elementy międzynarodowe – zagraniczne sesje studyjne w ramach Executive MBA Consortium czy Global Network for Advanced Management, warsztaty z globalnymi partnerami, wspólne projekty i dostęp do światowych platform edukacyjnych. Dzięki temu uczestnicy rozwijają sieć kontaktów, która wspiera ich długo po zakończeniu studiów.

Równolegle kładzie się nacisk na zastosowanie tej wiedzy w lokalnym kontekście. Uczestnicy uczą się, jak wdrażać globalne koncepcje w realiach polskich firm, instytucji i samorządów, budując wartość nie tylko na poziomie konkurencyjności, ale też odpowiedzialności społecznej.

MBA to również szkoła postawy – kształtuje liderów, którzy rozumieją, że ich decyzje mają wpływ nie tylko na wynik finansowy, ale też na ludzi, środowisko i przyszłe pokolenia. To świadome, wartościowe przywództwo, gotowe do działania w złożonym, globalnym świecie.

Studia podyplomowe – komplementarne podejście

Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego to istotny element kompleksowej oferty edukacyjnej uczelni – elastyczny i praktyczny sposób na szybkie poszerzenie kompetencji. Odpowiadają na potrzeby rynku i zmieniające się otoczenie zawodowe, oferując ponad 110 kierunków – od prawa w biznesie, zarządzania projektami i HR, po marketing cyfrowy, data science, ESG, finanse czy technologie blockchain. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się programy z zakresu AI i transformacji cyfrowej.

To propozycja dla osób, które chcą się specjalizować, rozwijać w nowym obszarze lub przygotować do kolejnego kroku – w tym podjęcia studiów MBA. Dla wielu uczestników to forma „doładowania kompetencyjnego” w sytuacjach awansu, zmiany branży czy nowych obowiązków.

Programy cechuje praktyczny charakter – zajęcia prowadzą doświadczeni eksperci z biznesu, administracji i NGO, a uczestnicy pracują metodami warsztatowymi, nad rzeczywistymi projektami i studiami przypadków. Rozwijane są również umiejętności miękkie – komunikacja, zarządzanie zespołem czy wystąpienia publiczne.

To edukacja intensywna, merytoryczna i nastawiona na działanie. W połączeniu z programami MBA tworzy spójny, nowoczesny ekosystem rozwoju – dla profesjonalistów, którzy chcą być nie tylko na bieżąco, ale o krok przed rynkiem.

Edukacja, która ma znaczenie

Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego to inwestycja, która przynosi wielowymiarowy zwrot – finansowy, strategiczny, ale przede wszystkim osobisty. Absolwenci często wskazują je jako impuls do zmiany w karierze: moment, w którym odzyskali motywację, klarowność celów i gotowość do działania. Zyskują nie tylko nowe kompetencje, ale też szerszą perspektywę – lepsze rozumienie siebie jako lidera i otaczającej rzeczywistości.

To także wejście do silnej społeczności absolwentów – międzynarodowej, interdyscyplinarnej, aktywnej. Ludzi, którzy dzielą się doświadczeniem, wspierają, mentorują i współtworzą wartość wykraczającą poza indywidualną ścieżkę kariery.

Najcenniejsze efekty tej edukacji są jednak trudne do zmierzenia – to pewność siebie, refleksyjność, uważność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ten kapitał wewnętrzny staje się dziś jednym z kluczowych wyróżników skutecznych liderów i liderek.

