Początki programów MBA. Amerykańska odpowiedź na nowe potrzeby rynku

Idea studiów MBA powstawała równolegle z rozwojem sektora zarządzania. W 1900 roku w Dartmouth College założono Tuck School of Business, gdzie powstał nowy kierunek z zakresu zarządzania: Master of Science in Commerce, który stał się prekursorem studiów MBA, jakie znamy dzisiaj. Osiem lat później, w 1908 roku Harvard Graduate School of Business Administration uruchomiła pierwszy program MBA – odpowiedź na rosnącą złożoność procesów zarządczych w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Ówczesny rynek potrzebował menedżerów nie tylko z doświadczeniem technicznym, ale także z wiedzą z zakresu finansów, organizacji, strategii i zarządzania zasobami ludzkimi. MBA miało uzupełniać tę lukę – i robiło to skutecznie. W kolejnych dekadach program zyskiwał na znaczeniu i prestiżu, a kolejni jego absolwenci obejmowali menedżerskie i dyrektorskie stanowiska w globalnych firmach.

Globalna ekspansja i redefinicja kształcenia liderów

Lata 70. i 80. XX wieku przyniosły dynamiczny rozwój programów MBA w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Do Polski dotarły dopiero w latach 90., po transformacji ustrojowej. W międzyczasie pojawiły się liczne specjalizacje: finanse, marketing, logistyka, zarządzanie projektami, HR. Uczelnie dostosowywały swoje programy do lokalnych realiów gospodarczych i kulturowych, cały czas kładąc jednak nacisk na kompleksowe przygotowanie do pełnienia roli lidera w środowisku biznesowym.

Po pewnym czasie studia MBA zaczęto traktować jako przepustkę do wyższych szczebli zarządzania – często wręcz niezbędny warunek ubiegania się o stanowiska w zarządach czy radach nadzorczych. Dyplom MBA przestał być jedynie dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów. Stał się symbolem ambicji, determinacji i wysoko rozwiniętych zdolności przywódczych.

Współczesne wyzwania programów MBA

Dziś biznes zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Cyfryzacja, AI, pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym, rosnące znaczenie odporności psychicznej – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stają współcześni liderzy. Programy MBA musiały się do tego dostosować.

Kształcenie menedżerskie przeszło ewolucję również w zakresie formy. Obok tradycyjnych programów stacjonarnych pojawiły się programy hybrydowe, a następnie – w pełni zdalne. Uczelnie, takie jak studia-online.pl zaczęły wykorzystywać potencjał cyfrowych platform edukacyjnych, oferując dostęp do materiałów dydaktycznych przez całą dobę.

MBA online – ten sam prestiż, nowa dostępność

Choć początkowo studia MBA w formie online budziły sceptycyzm, dziś są uznanym i powszechnie akceptowanym formatem nauki. Globalne uczelnie – od Wharton po INSEAD – oferują pełnoprawne programy zdalne, których absolwenci zajmują stanowiska na najwyższych szczeblach zarządzania.

W Polsce studia MBA w modelu online rozwija m.in. platforma studia-online.pl, oferując szeroki wybór programów MBA, od ogólnomenedżerskich, po specjalistyczne: MBA HR, MBA IT, MBA dla prawników czy MBA w ochronie zdrowia. Programy te realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

Studia MBA – czy warto?

Ukończenie studiów MBA to nie tylko prestiż, ale konkretna, wymierna wartość w profesjonalnym profilu zawodowym, wiążąca się również z wyższym wynagrodzeniem. Według danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2023 w Polsce osoby po studiach MBA zarabiają średnio o aż dwa razy więcej (101%) niż osoby bez takiego wykształcenia! Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby po MBA wynosi 17 485 zł.

Świadectwo studiów MBA to duży atut w oczach pracodawców. Kandydat z takim wykształceniem często postrzegany jest jako osoba gotowa do zarządzania strategicznego, podejmowania decyzji pod presją, tworzenia efektywnych zespołów i komunikowania się w zróżnicowanym środowisku organizacyjnym.

Należy również podkreślić, że w polskich realiach ukończenie studiów MBA jest jednym z najważniejszych wymogów uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Edukacja 2.0 – oferta, która wspiera podjęcie decyzji

W ramach promocji Edukacja 2.0 dostępnej na platformie studia-online.pl osoby zapisujące się na pierwszy kierunek MBA mogą skorzystać z 10% zniżki. Wartość tej promocji wykracza jednak poza kwestię ceny. To ukłon w stronę kandydatów, którzy rozważają inwestycję w rozwój i szukają bodźca, który zmusi ich do podjęcia ostatecznej decyzji, a także sygnał, że nowoczesna edukacja powinna być dostępna dla wszystkich. Takie promocje nie zdarzają się często, więc faktycznie teraz jest doskonały moment, by rozważyć studia MBA.

Dlaczego studia-online.pl? Połączenie elastyczności z wysoką jakością

Platforma studia-online.pl to przykład nowoczesnego podejścia do kształcenia wyższego – nowoczesne metody nauczania idą w parze z wysokimi standardami akademickimi. Oferta obejmuje topowe kierunki studiów, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i dynamicznie zmieniających się realiów biznesowych. Czesne pozostaje na konkurencyjnym, przystępnym poziomie, a harmonogram zajęć każdy student i słuchacz może sam indywidualnie dostosować do swojego planu dnia. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne referencje i rekomendacje ze strony instytucji państwowych oraz sektora prywatnego, co dodatkowo wzmacnia zaufanie do tej uczelni.

Nowa definicja prestiżu

Programy MBA przestały być zamkniętym klubem wyłącznie dla wybranych, choć nadal kojarzą się z dużym prestiżem. Dziś te studia stają się świadomym wyborem osób, które wiedzą, dokąd zmierzają – i mają motywację, by tam dotrzeć. Coraz częściej stają się one elementem przemyślanej strategii rozwoju – nie tylko zawodowego, ale też osobistego. MBA wybierają osoby, które chcą zarządzać z większą pewnością siebie, argumentować z większą precyzją i działać z pełnym zrozumieniem globalnych procesów gospodarczych.

Nowoczesna formuła edukacji online otwiera dostęp do tego typu kształcenia także dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na wielomiesięczną rezygnację z pracy czy dojazdy do odległych ośrodków akademickich. W dzisiejszych czasach studia MBA mogą być realizowane we własnym tempie – niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji zawodowej czy stylu życia. To właśnie ta dostępność – połączona z wysokim poziomem merytorycznym – czyni współczesne programy MBA tak atrakcyjnymi.

