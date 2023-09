EuroSkills 2023: w Gdańsku ruszyły największe zawody umiejętności branżowych

- Gdybyśmy wiedzieli z czym wiąże się organizacja takiej imprezy, to nie wiem, czy byśmy się na nią zdecydowali. Nieświadomość jest zbawienna – żartuje Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest odpowiedzialna za organizację tych zawodów. Chodzi o to, że Polska miała zaledwie 15 miesięcy na jej zorganizowanie podczas gdy inne kraje o tym, że będą gościć uczestników Euroskills dowiadują się co cztery lata wcześniej. – Pierwotnie ta impreza miała odbyć się w Sankt Petersburgu, ale z uwagi na wybuch wojny w Ukrainie zdecydowano się przenieść ją do naszego kraju – mówi Poszytek. – To zaskakujące, bo Polska dołączyła do programu tych zawodów dopiero sześć lat temu – dodaje. I zaznacza, że zawody odbywają się według bardzo wyśrubowanych standardów, które Polsce, według opinii zagranicznych ekspertów, udało się spełnić.

EuroSkills to największy konkurs umiejętności branżowych organizowany w Europie od 2008 r. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół zawodowych, studenci kierunków technicznych oraz osoby rozpoczynające karierę zawodową. Ważne, by zawodnik był pełnoletni, ale miał nie więcej niż 25 lat. Zmagania w Gdańsku rozpoczęły się 5 września i potrwają do soboty 9 września. – Zawodnicy będą rywalizować w wielu dziedzinach - od tradycyjnych zawodów jak gotowanie, dekarka, stolarka, instalacje elektryczne i hydrauliczne, obsługa maszyn czy fryzjerstwo aż po supernowoczesne zawody takie jak cyberbezpieczeństwo i integracja robotów przemysłowych, robotyka mobilna. To wszystkie te zawody, które występują w zdrowo rozwijającej się gospodarce – mówi Poszytek.

Czytaj więcej Rozwój zawodowy W poszukiwaniu mistrzów przyszłości – EuroSkills Gdańsk 2023 Między 5 a 9 września w Gdańsku, odbędą się zawody EuroSkills 2023, impreza będąca synergią edukacji na szczeblu szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych z biznesem, w tym sektorem prywatnym reprezentowanym przez największe koncerny światowe- liderów branż - mówi dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, głównego organizatora, Oficjalny Delegat WorldSkills Poland.

Podczas przygotowania do zawodów oprócz zawodników biorą udział także przedstawiciele środowiska akademickiego i firm.

Polacy mocni w spawani, florystyce i gotowaniu