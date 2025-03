„Tydzień projektowy” zamiast ferii na jesieni? Nie posiadałem się ze zdumienia, widząc tę propozycję

Rozmówca red. Ćwiek-Śwideckiej wskazuje istnienie Rady ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty jako dowód na kontrolę całego procesu. Wymienia nazwisko jej przewodniczącego, cieszącego się niekłamanym autorytetem prof. Zbigniewa Marciniaka, ale zapomina dodać, że Rada jest ciałem powołanym do życia w ramach… IBE. Ponadto pracuje społecznie, a w jej skład wchodzą osoby stanowiące szeroką reprezentację interesariuszy systemu oświaty, w większości jednak niemające kompetencji zawodowych do oceniania szczegółowych rozwiązań dotyczących konstrukcji podstawy programowej, planów nauczania czy funkcjonowania placówek oświatowych. Przy najlepszych chęciach członkowie Rady nie są w stanie pełnić merytorycznego nadzoru nad całokształtem projektowanych rozwiązań.

Rzeczywiste problemy, które trzeba rozwiązać, to fatalne warunki pracy i zwiększająca się gwałtownie liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Co do roli ekspertów, pouczającego przykładu dostarcza wspomniany przez Tomasza Gajderowicza w wywiadzie i przedstawiony Radzie pomysł „tygodnia projektowego”, jaki miałby się odbywać we wszystkich szkołach podstawowych w listopadzie. Będąc członkiem zespołu projektującego rozwiązania dotyczące m.in. organizacji roku szkolnego, nie posiadałem się ze zdumienia, widząc tę propozycję, bowiem niczego takiego nie rekomendowaliśmy. Nie wiem, kto i kiedy „wrzucił” ten pomysł, ale na pewno była to osoba niemająca pojęcia o pracy projektowej w szkole podstawowej. Ktoś znający się na rzeczy nie uznałby też tygodnia projektowego za „czas oddechu”. Trudno mieć pewność, że w podobny sposób nie „uzupełniono” rekomendacji innych zespołów, by dopasować je do wizji liderów reformy.

Czego naprawdę potrzebują nauczyciele?

Wicedyrektor Gajderowicz wyraża przekonanie, że widać drzemiącą w nauczycielach energię. Chce ją wydobyć, dając im pozory partycypacji i wsłuchania się w ich opinie. W istocie instrukcje metodyczne, jakie mają powstać w ramach prac nad reformą, są ostatnią pozycją na liście realnych potrzeb nauczycielskich. Rzeczywiste problemy, które trzeba rozwiązać, to fatalne warunki pracy i zwiększająca się gwałtownie liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niestety, o tym nie ma mowy. Trzeba być wielkim optymistą, by wierzyć, że kilka broszurek z praktycznymi narzędziami, jakie wydało IBE, np. o pracach domowych, może zrewolucjonizować pracę z uczniami, gdy problemem jest brak czasu, brak pieniędzy i brak zaufania społecznego.

Podejmuję polemikę z Tomaszem Gajderowiczem, bowiem to tacy jak ja będą wdrażać przygotowaną „na kolanie” reformę, pozbawieni pomocy w zakresie istotniejszych problemów. I niestety doświadczenie podpowiada, że jeśli coś pójdzie nie tak, winni będą nauczyciele, a nie nieznający szkoły reformatorzy, którym zagrała w duszy piękna koncepcja.