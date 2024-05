Szkoła musi pomóc uczniowi nadrobić zaległości w nauce

Skoro już weszłam do tego świata filmowego, to nie będę udawała, że mnie tam nie ma. Wykorzystam ten czas, by mówić, co myślę. To nie kwestia pewności siebie, to raczej efekt kalkulacji. Mogę się bać, ale mogę też zrobić coś odważnie – mówi Agnieszka Grochowska, nagrodzona Orłem za rolę w filmie „Kos” Pawła Maślony.