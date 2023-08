Facetka_z_Poradni: nie podoba mi się pomysł powszechnego ważenia i mierzenia uczniów

- dlaczego dostęp do takich danych mają mieć instytucje zewnętrzne? Przypomina mi to targowisko, na którym wystawiamy dzieci i młodzież, by ktoś mógł je sobie obejrzeć, zważyć, zmierzyć i "kupić". A to wydaje mi się to wyjątkowo obrzydliwe;

- jeśli rodzice lub pełnoletni uczniowie/ce nie dostarczą danych dotyczących masy ciała i wzrostu ucznia – co wtedy ma zrobić szkoła? Zmierzyć i zważyć „na siłę” w szkole? Poczytajcie w sieci informacje od dzieci, młodzieży i dorosłych na temat upokarzających i nieludzkich praktyk z tym związanych. Bo jak rozumiem – w tej kwestii nie ma żadnych rozwiązań? A przymus już jest?!

Niestety pytam też dlatego, bo obawiam się, że jak w "Misiu" Barei ktoś zaraz uzna, że ma prawo ingerować w to, ile kto obywatela ma oddać ojczyźnie...

Bo skoro ktoś odkryje talent-to przecież ojczyźnie się on należy, czyż nie?

Kolejną zmianę Ustawy się napisze...

Ponawiam też pytanie, czy to prowadzi nas ku zdrowiu?

Autorka jest nauczycielką, pedagożką, ekspertką edukacyjną.