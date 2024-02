Może dlatego, że obecna, zapowiedziana pierwsza reforma edukacji czyli zmiany w zakresie praco domowych i odchudzenie podstawy programowej od września tego roku spotkało się z głosami oburzenia, ze za szybko, w sposób nieprzemyślany, bez badań naukowych, tysiąca spotkań i konsultacji. „Nie trzeba zmieniać szkoły w tak szybkim tempie. Szkoła musi przygotować się do tych zmian. Nie pali się” – powiedział mi podczas jednej z rozmów nauczyciel i zarazem działacz edukacyjny tłumacząc, że nauczyciele na nowy sposób nauki muszą się przestawić. A na to potrzeba czasu.

Z punktu widzenia pedagoga, który w szkole spędzi jeszcze 10 czy 20 lat, zanim odejdzie na emeryturę, to rzeczywiście nie ma pośpiechu. Ale szkoła to miejsce dla dzieci, w którym nie tylko się uczą, ale także rozwijają. I powinny to robić w jak najlepszy sposób. Może więc należałoby zaplanować jakąś oddzielną, przejściową ścieżkę kształcenia dla tych dzieci, którym zostało niemało, bo jeszcze jakiś 6-7 lat nauki w szkole. By nie musieli wkuwać po nocach na pamięć wszystkiego, co w podstawie programowej zapisano. Bo to jest naprawdę długo.

Bo można oczywiście mieć nadzieję i bardzo się cieszyć, że nasze wnuki, kiedyś tam w przyszłości, pójdą do lepszej, przyjaźniejszej szkoły. Ale chcielibyśmy też, by na dobre kształcenie zdążyły także nasze, dziś uczące się w szkołach podstawowych, dzieci.