Czy wirtualny nauczyciel poprowadzi lekcje? Tak, jeśli nie zachęcimy młodych do pracy w szkole

W szkołach brakuje 7 tys. nauczycieli

Dealerzy Wiedzy, grupa zajmująca się m.in. monitorowaniem sytuacji kadrowej w oświacie, podaje, że obecnie w kuratoryjnych bazach ofert pracy dla nauczycieli znajdują się ogłoszenia o pracę dla 7099 pedagogów. Nie od dziś wiadomo, że młodzi do pracy w szkole się nie garną, a na uczelniach specjalizacje nauczycielskie są likwidowane z powodu braku chętnych. Powód? Wynagrodzenia w granicach płacy minimalnej nawet dla nauczycieli mających kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. By awansować i dostać pensję na rękę o 50 zł wyższą, trzeba odbyć czteroletni staż.

Ale szkoła to nie kasa w supermarkecie, gdzie brakujące kasjerki zastępuje się kasami samoobsługowymi i jakoś to wszystko działa. Młodemu człowiekowi potrzebny jest drugi człowiek. Ktoś, kto zwróci na niego uwagę, dostrzeże jego mocne strony i ewentualne zagrożenia. Zauważy, że dziecko jest w kryzysie, że ma na ciele siniaki czy złamaną nogę a potem wyciągnie do niego rękę, zawiadomi rodziców i/lub odpowiednie służby ratujące dziecko. Tego nie da się zobaczyć przez monitor.

Szkoła to nie tylko nauka i realizacja - przeładowanej zresztą - podstawy programowej. Szkoła, to także wychowanie młodego człowieka i nauczenie go radzenia sobie w dorosłym życiu. Można nawet zastanawiać się, czy biorąc pod uwagę łatwy obecnie dostęp do wiedzy, wychowanie ucznia nie powinno być na pierwszym planie.

Politycy obiecują nauczycielom podwyżki

Ale tego nie da się zrobić bez pieniędzy. Posłowie większościowej koalicji zapewniają, że podwyżki dla nauczycieli są pewne. Mają wynosić one 30 proc., co będzie kosztowało budżet państwa 11-13 mld zł.

Ponadto do pierwszego czytania został skierowany obywatelski projekt ustawy wiążący wynagrodzenie nauczycieli ze średnią krajową. To by oznaczało, że wraz z jej wzrostem, co roku rosłaby płaca pedagogów. Nauczyciel dyplomowany miałby zarabiać ok. 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia a mianowany – 125 proc.