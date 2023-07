W Częstochowie dobiegła końca 32. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. W niedzielę centralnym punktem wydarzenia była msza, celebrowana przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Swój list do uczestników pielgrzymki wystosował prezydent Andrzej Duda, swoje przemówienie wygłosił również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Na Jasnej Górze był też Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, którego o. Tadeusz Rydzyk nazwał niegdyś „najlepszym ministrem edukacji od czasu drugiej wojny światowej”. W swoim wystąpieniu w czasie niedzielnej mszy redemptorysta poruszył natomiast kwestię nauczania religii w szkołach.

- Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Trzeba się wziąć do roboty. Miłość poznaje się po uczynkach. Ratujcie młodzież, ratujcie młodzież - zwrócił się do zgromadzonych dyrektor Radia Maryja, przedstawiając swoją na to receptę. - Dać mu (dziecku - red.) dobrą książkę, dać mu dobre pismo - mówił.

Religia na pierwszej lub ostatniej lekcji? O. Rydzyk apeluje

- Widzicie, co się dzieje, jakaś moda, jakaś propaganda, powoduje to, że ileś młodych nie chodzi na katechezę - kontynuował redemptorysta. Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w roku szkolnym 2021/22 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 82 proc. uczniów, co stanowi spadek o 3,3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole zanotowano w diecezjach: tarnowskiej (97 proc.), przemyskiej (97 proc.) i rzeszowskiej (96 proc.), najniższy w archidiecezji wrocławskiej (63 proc.) i w warszawskiej (66 proc.).