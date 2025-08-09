Reklama

Coraz młodsze dzieci przed ekranem. CBOS: 38 proc. poniżej piątego roku życia korzysta z urządzeń cyfrowych

Zebrane dane potwierdzają, że ekspozycja dzieci na urządzenia cyfrowe jest powszechna i zaczyna się wcześnie. Wraz z wiekiem rośnie zarówno liczba użytkowników, jak i czas spędzany przed ekranem.

Publikacja: 09.08.2025 10:12

Coraz młodsze dzieci przed ekranem. CBOS: 38 proc. poniżej piątego roku życia korzysta z urządzeń cyfrowych

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na jakim etapie dzieci zaczynają korzystać z urządzeń cyfrowych?
  • Jak zmienia się czas spędzany przed ekranem w zależności od wieku dzieci?
  • Jakie są różnice w korzystaniu z urządzeń w zależności od sytuacji ekonomicznej rodziny?
  • W jaki sposób liczba domowników wpływa na czas ekranowy dzieci?
  • Jakie różnice występują między dziećmi z miast a dziećmi ze wsi w kontekście korzystania z technologii?
  • Jakie wyzwania niesie za sobą wczesna i intensywna ekspozycja na urządzenia cyfrowe dla rozwoju dzieci?

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Smartfon w ręku trzylatka, tablet w wózku obok misia, komputer w pokoju siedmiolatka – to już codzienność w wielu polskich domach. Najnowszy raport CBOS „Dzieci a smartfony, tablety i komputery” pokazuje, że kontakt dzieci z urządzeniami cyfrowymi zaczyna się bardzo wcześnie, a wraz z wiekiem rośnie zarówno liczba użytkowników, jak i czas spędzany przed ekranem.

Czytaj więcej

Smartfony w szkołach podstawowych. Sejm rozpoczął prace nad zakazem
Edukacja i wychowanie
Smartfony w szkołach podstawowych. Sejm rozpoczął prace nad zakazem

Od niemowlaka do nastolatka – skala korzystania

Z badania wynika, że 83 proc. dzieci i młodzieży w wieku od roku do 17 lat korzysta ze smartfona, tabletu lub komputera. W liczbach bezwzględnych to około 5,5 mln młodych użytkowników. Już w grupie poniżej 5. roku życia odsetek ten sięga 38 proc., choć wśród dzieci jednorocznych aż 96 proc. nie ma jeszcze styczności z tego typu sprzętem. W wieku 2 lat większość nadal nie korzysta (65 proc.), ale wśród trzylatków różnica między korzystającymi a niekorzystającymi jest niewielka – 47 proc. już używa urządzeń.

Przełom następuje około 4–5 roku życia. Po piątych urodzinach już tylko co siódme dziecko nie ma kontaktu z ekranami, a w grupie 8–11 lat niemal wszyscy (96 proc.) są użytkownikami. Wśród nastolatków w wieku 12–17 lat odsetek ten wynosi aż 99 proc.

Czas ekranowy – średnio dwie godziny dziennie

Średni czas korzystania z urządzeń w całej badanej populacji wynosi 130 minut dziennie (mediana – 120 minut). Najmłodsze dzieci, jeśli już korzystają, spędzają przed ekranem mniej niż godzinę dziennie – roczne praktycznie wcale, dwuletnie około 20 minut, czteroletnie niespełna 50 minut. W wieku 5–7 lat czas ten wynosi około godziny, w grupie 8–11 lat – od półtorej do dwóch godzin.

U nastolatków kontakt z urządzeniami wyraźnie się wydłuża – to minimum trzy godziny dziennie, a wśród najstarszych roczników nawet cztery godziny. CBOS wylicza, że z każdym rokiem życia dziecka czas ten rośnie średnio o 17 minut.

Kto korzysta dłużej? Zależności społeczne

Raport pokazuje wyraźną zależność między czasem spędzanym przed ekranem a sytuacją materialną gospodarstwa domowego. Dzieci z rodzin w złej kondycji ekonomicznej spędzają ze smartfonem, tabletem lub komputerem średnio 220 minut dziennie, podczas gdy w gospodarstwach o przeciętnej sytuacji jest to 136 minut, a w dobrze sytuowanych – 121 minut. Największe różnice widać wśród najmłodszych: w rodzinach o niższym statusie czas ekranowy może być ponad dwukrotnie dłuższy niż w bogatszych.

Czytaj więcej

Europa stawia na zakaz telefonów w szkołach. Czy Polska pójdzie tym śladem?
Szkoły podstawowe i średnie
Europa stawia na zakaz telefonów w szkołach. Czy Polska pójdzie tym śladem?

Znaczenie ma też wielkość gospodarstwa domowego. Im więcej osób mieszka pod jednym dachem, tym – poza wyjątkiem rodzin dwuosobowych – dzieci spędzają więcej czasu z urządzeniami. W małych, dwuosobowych gospodarstwach (najczęściej jeden opiekun i dziecko) czas ten jest jednak najwyższy.

Miasto kontra wieś

Miejsce zamieszkania nie różnicuje wyraźnie samego faktu korzystania z technologii – w każdej grupie wiekowej odsetek użytkowników jest zbliżony. Dzieci z miast spędzają jednak przed ekranem średnio o pół godziny więcej niż te ze wsi.

Najmłodsi częściej na wsi, starsi bez różnic

Wśród dzieci poniżej 5. roku życia wyższy odsetek użytkowników rejestruje się na wsi niż w średnich i dużych miastach. W starszych grupach wiekowych różnice te praktycznie zanikają.

Powszechność i wyzwania

Zebrane dane potwierdzają, że ekspozycja dzieci na urządzenia cyfrowe jest powszechna i zaczyna się wcześnie. Wraz z wiekiem rośnie zarówno liczba użytkowników, jak i czas spędzany przed ekranem. Co istotne, na intensywność korzystania wpływają czynniki społeczne – status materialny rodziny, liczba domowników, a w mniejszym stopniu miejsce zamieszkania. Eksperci zwracają uwagę, że tak długotrwała ekspozycja na ekrany, zwłaszcza w najmłodszych latach, może mieć wpływ na rozwój dziecka – zarówno w sferze zdrowia fizycznego, jak i społecznego. W obliczu tych danych rośnie znaczenie edukacji medialnej w rodzinach i szkołach, a także poszukiwania równowagi między światem cyfrowym a aktywnością offline.

