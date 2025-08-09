Przełom następuje około 4–5 roku życia. Po piątych urodzinach już tylko co siódme dziecko nie ma kontaktu z ekranami, a w grupie 8–11 lat niemal wszyscy (96 proc.) są użytkownikami. Wśród nastolatków w wieku 12–17 lat odsetek ten wynosi aż 99 proc.

Czas ekranowy – średnio dwie godziny dziennie

Średni czas korzystania z urządzeń w całej badanej populacji wynosi 130 minut dziennie (mediana – 120 minut). Najmłodsze dzieci, jeśli już korzystają, spędzają przed ekranem mniej niż godzinę dziennie – roczne praktycznie wcale, dwuletnie około 20 minut, czteroletnie niespełna 50 minut. W wieku 5–7 lat czas ten wynosi około godziny, w grupie 8–11 lat – od półtorej do dwóch godzin.

U nastolatków kontakt z urządzeniami wyraźnie się wydłuża – to minimum trzy godziny dziennie, a wśród najstarszych roczników nawet cztery godziny. CBOS wylicza, że z każdym rokiem życia dziecka czas ten rośnie średnio o 17 minut.

Kto korzysta dłużej? Zależności społeczne

Raport pokazuje wyraźną zależność między czasem spędzanym przed ekranem a sytuacją materialną gospodarstwa domowego. Dzieci z rodzin w złej kondycji ekonomicznej spędzają ze smartfonem, tabletem lub komputerem średnio 220 minut dziennie, podczas gdy w gospodarstwach o przeciętnej sytuacji jest to 136 minut, a w dobrze sytuowanych – 121 minut. Największe różnice widać wśród najmłodszych: w rodzinach o niższym statusie czas ekranowy może być ponad dwukrotnie dłuższy niż w bogatszych.

Znaczenie ma też wielkość gospodarstwa domowego. Im więcej osób mieszka pod jednym dachem, tym – poza wyjątkiem rodzin dwuosobowych – dzieci spędzają więcej czasu z urządzeniami. W małych, dwuosobowych gospodarstwach (najczęściej jeden opiekun i dziecko) czas ten jest jednak najwyższy.