Parytety dla nauczycieli? Kobiety nie dominują tylko w szkolnictwie branżowym

Podkreśla jednak, że wysunięcie postulatu zwiększenia liczby nauczycieli unaoczniło problem, o którym mówi się od dawna, choć „po cichu” – że szkoła musi spełniać też funkcję socjalizacyjną, a to – jak konkluduje profesor – „nie jest możliwe bez równowagi płci wśród nauczycieli”.

„Oświata jest kobietą” – kobiety wciąż na dyrektorskich stanowiskach

Również Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO), uważa postulat za „czystą fantazję”, choć i jego zdaniem zwiększenie liczby mężczyzn w szkołach miałoby pozytywny wpływ na uczniów. Jednak – podobnie jak prof. Konopczyński – nie widzi na to szansy bez wyższych zarobków.

Dyrektor OSKKO przewiduje, że gdyby dziś przy zatrudnianiu wprowadzić dodatkowe kryterium – kryterium płci – to nauczycieli w ogóle mogłoby zabraknąć, zwłaszcza tych przedmiotowych i w małych miejscowościach.

Sytuacja jest podobna na szczeblu kadry kierowniczej. – Gdy zaczynałem działalność stowarzyszeniową i sam byłem dyrektorem w szkole, to statystyczny polski dyrektor był kobietą w wieku 47 lat. Dzisiaj wciąż jest tej samej płci, tylko starszą – po pięćdziesiątce. Przewaga kobiet na stanowiskach dyrektorskich w szkołach wciąż sięga ok. 70 procent, co potwierdzają moje obserwacje ze szkoleń i konferencji dla kadry kierowniczej – wyjaśnia Marek Pleśniar. – Oświata w Polsce wciąż jest kobietą – konkluduje.

Szkolnictwo branżowe: jedyny sektor, nieprzejęty przez nauczycieli konkretnej płci

Jaskółkę zmian można zaś dostrzec w sektorze szkolnictwa branżowego. Jak ocenia Artur Kowalski, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, mimo że – szczególnie na zajęciach praktycznych – wciąż pracuje więcej mężczyzn, nie można powiedzieć, że jest ono w całości przez nich zdominowane.