Nauczyciele na liście deficytowych zawodów

Pracodawcy będą mieli trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników m. in. w zawodach: dekarz, elektryk, elektromechanik i elektromonter, kierowca autobusów, magazynier, mechanik pojazdów samochodowych, murarz i tynkarz, operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych, czy spawacz.

Liczba deficytowych zawodów wyraźnie się zmniejsza. W ubiegłym roku prognoza wskazywała tych zawodów aż 29.

Barometr zawodów jest krótkookresową, bo jednoroczną prognozą zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach. Krajowym koordynatorem badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który prowadzi je na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy), zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców, a zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).

Wykaz wszystkich zawodów deficytowych oraz prognozy dla kraju, województw i poszczególnych powiatów można znaleźć na stronie https://www.barometrzawodow.pl.