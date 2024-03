Materiał przygotowany we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Reklama

Co trzy lata odpowiedzialnych za edukację urzędników, nauczycieli, uczniów i ich rodziców elektryzują publikowane wyniki międzynarodowego badania PISA, które ukazują stan umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych piętnastolatków w ponad 70 krajach świata. Na ich podstawie opracowywane są strategie edukacyjne i wyznaczane kierunki rozwoju nauczania.

Jednak, by mieć prawdziwy obraz stanu edukacji, OECD organizuje także inne badanie. To TALIS, czyli czwarta edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (ang. Teaching and Learning International Survey), jeden z największych edukacyjnych programów badawczych na świecie i jednocześnie jedyne badanie o tej skali w pełni poświęcone organizacji, sposobom i warunkom pracy nauczycieli i dyrektorów szkół. Właśnie rozpoczęło się także w Polsce, a za jego przeprowadzenie, podobnie jak w przypadku PISA, odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

Wyjątkowość tego badania polega na tym, że na postawione pytania odpowiadają sami nauczyciele i dyrektorzy szkół, pokazując realia pracy kadry pedagogicznej i kadry kierowniczej szkół z ich perspektywy.