Nauczycielu, sprawdź czy jesteś na liście osób uprawnionych do nagrody

Szkoły i placówki oraz samorządy otrzymają imienne listy nauczycieli zakwalifikowanych do 1125 zł nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Ma to nastąpić w ciągu kilku dni – podało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Chodzi o to, że nagroda ma trafić do nauczycieli pozostających w stosunku pracy na dzień 20 września 2023 r. – Część szkół nadal nie umieściła chociażby informacji dotyczących wymiaru zatrudnienia nauczycieli w Systemie Informacji Oświatowej, co może uniemożliwić wypłatę tej jednorazowej nagrody nauczycielom. Warto więc sprawdzić, czy wszystkie dane w SIO są właściwie wykazane – ostrzegł cytowany przez PAP wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.

Ważna obecność na ministerialnej liście

Sprawa osób uprawnionych do nagrody specjalnej wypłynęła podczas posiedzenia Zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Pytała o to wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. Przedstawiciel ministerstwa edukacji odpowiedział jej wówczas, że zarówno samorządy jak i szkoły otrzymają takie listy w ciągu kilku dni. Będzie na nich nie tylko imię i nazwisko, ale także numerem pesel (a w przypadku braku – numerem dowodu tożsamości) nauczyciela.

Nauczyciel nie mający pewności, czy jest na liście imiennej sporządzonej przez MEiN, ma możliwość zapytania się dyrektora szkoły o swoją obecność na liście. Sprawdzając wcześniej, będzie można interweniować.

Zapytanie o swoje miejsce na liście ważne jest także w przypadku, gdy zapowiadane pieniądze nie wpłyną na konto nauczyciela do 14 października 2023 r.. Takie pytanie jest pierwszym krokiem w procedurze reklamacyjnej.

Pieniądze trafią do większości nauczycieli w szkołach publicznych i niepublicznych

Nagroda w wysokości 1125 zł to przysługuje zarówno nauczycielom szkół, jak i przedszkoli i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Otrzymają ją także osoby zatrudnione w placówkach niepublicznych.