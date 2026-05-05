W czasie rekrutacji na studia lekarskie pod uwagę brane są, w zależności od uczelni, wyniki matury z biologii, chemii, fizyki i matematyki.

W ostatnich latach, jak przypomina Rynek Zdrowia, limity przyjęć na medycynę są niemal dwukrotnie wyższe niż 10 lat temu. W 2025 r. rekrutację na studia lekarskie prowadziło 36 uczelni, a limit przyjęć wyniósł 10 504 miejsc, z czego 6 880 na studiach prowadzonych stacjonarnie.

Rekrutacja na medycynę w roku akademickim 2025/26. Progi punktowe

Rynek Zdrowia przeanalizował progi punktowe w rekrutacji na medycynę w roku akademickim 2025/26. Oto wymagania wybranych uczelni:

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – trzeba było uzyskać w rekrutacji minimum 158 punktów z 200;

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – próg punktowy na pierwszej liście rankingowej wyniósł 171 punktów na 200 możliwych, a na ostatniej – 156 punktów;

Pomorski Uniwersytet Medyczny – próg punktowy po ogłoszeniu pierwszej rankingowej listy wyniósł 171 punktów z 200, a ostatecznie – 149 punktów;

Warszawski Uniwersytet Medyczny – ostateczny próg punktowy wyniósł 221 punktów na 300 możliwych do zdobycia;

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – próg punktowy to 73 punkty na 100 możliwych;

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – ostateczny próg punktowy wyniósł 165 punktów na 200 możliwych.

Jak trzeba zdać maturę z biologii, aby dostać się na medycynę?

Rynek Zdrowia przyjrzał się również temu, na ile procent w ubiegłym roku trzeba było zdać maturę z biologii, aby dostać się na medycynę:

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – 83 proc.;

Śląski Uniwersytet Medyczny – 79 proc. na wydziałach nauk medycznych w Katowicach i w Zabrzu oraz 68 proc. w Filii w Bielsku-Białej;

Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 82 proc.;

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 68 proc.;

Uniwersytet Opolski – 75 proc.

Politechnika Wrocławska – 75 proc.;

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 65 proc.

