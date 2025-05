Matura 2025 z języka polskiego. Co jeszcze powtórzyć przed egzaminem?

Diagnoza obrazuje, co sprawia największą trudność tegorocznym maturzystom. Na co więc powinno się zwrócić uwagę, przygotowując się do matury z języka polskiego? Maturzyści mieli problem z:

tworzeniem notatki syntetyzującej;

podaniem przykładów z utworów literackich, które mają wspierać wyjaśnienie zagadnienia;

r ozpoznaniem związku problematyki utworu z programem epoki literackiej;

tworzeniem wypracowania – w tym ukazaniem swoich kompetencji literackich, kulturowych, a także używaniem różnorodnych i poprawnych środków językowych;

przetwarzaniem informacji zawartych we fragmentach różnych utworów i porównywaniem ich.

Matura 2025 z języka polskiego. Co zrobić, by lepiej zdać egzamin?

Diagnoza pozwoliła także na stworzenie rekomendacji dla zdających egzamin z języka polskiego. Egzaminatorzy podkreślają, że uczniowie powinni: