Ostatni dzwonek dla maturzystów 2025. Kończy się termin składania deklaracji

W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie nie składali tzw. deklaracji wstępnych. Zostały one zniesione przez Minister Edukacji Barbarę Nowacką w zeszłym roku, w wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego. W związku z tym tegoroczni maturzyści składają deklarację tylko raz.

Matura 2025: Do kiedy należy złożyć deklarację maturalną?

Uczniowie mają czas na złożenie deklaracji do piątku, 7 lutego. Jakie informacje należy podać w dokumencie?

Dane ucznia – PESEL, imię, nazwisko, płeć i data urodzenia.

Informacje o egzaminie – rodzaj szkoły, informacja o roku przystąpienia do egzaminu maturalnego, informacja o formule egzaminu.

Dane kontaktowanie ucznia – adres, numer telefonu, adres e-mail.

Deklaracja dotycząca przedmiotów obowiązkowych.

Deklaracja dotycząca przedmiotów dodatkowych.

Oświadczenia i podpis.

W niektórych przypadkach do deklaracji dołącza się załączniki, m.in. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub inne dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu. Maturzyści będący obywatelami Ukrainy, którzy rozpoczną naukę w ostatniej klasie danego typu szkoły po 7 lutego 2025 r., składają deklarację najpóźniej do 14 marca 2025 r.