Matura 2025 z języka angielskiego: Jak wygląda egzamin pisemny, a jak ustny?

Jak wygląda matura ustna z języka angielskiego?

Egzamin maturalny w części ustnej trwa ok. 15 minut i ma formę rozmowy z egzaminatorem. Uczeń losuje zestaw egzaminacyjny, który składa się z 3 zadań. Egzamin rozpoczyna się rozmową wstępną, trwającą ok. 2 minuty. Zadanie pierwsze dotyczy rozmowy z odgrywaniem roli. Podczas zadania drugiego należy opisać ilustrację z wylosowanego zestawu i odpowiedzieć na 3 pytania egzaminatora. Zadanie trzecie to wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i udzielenie odpowiedzi na 2 pytania egzaminatora. Podczas matury ustnej z języka angielskiego oceniana będzie: sprawność komunikacyjna (maks. 18 punktów), zakres środków leksykalno-gramatycznych (maks. 4 punkty), poprawność środków leksykalno-gramatycznych (maks. 4 punkty). Oceniana będzie także poprawność wymowy zdającego (maks. 2 punkty) oraz jego płynność wypowiedzi (maks. 2 punkty).