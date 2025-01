Egzamin ósmoklasisty 2025: Matematyka [INFORMATOR]

Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się w środę 14 maja. Dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do niego w terminie podstawowym, wyznaczony został termin dodatkowy na środę 11 czerwca. Egzamin ósmoklasisty z matematyki w obu terminach rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa 100 minut. Uczniowie poznają swoje wyniki w piątek 4 lipca.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki: Jeden z trzech obowiązkowych

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że przystąpienie do niego jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły podstawowej. Jednocześnie egzaminu tego nie można nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny wynik, który muszą uzyskać uczniowie.

Poza egzaminem z matematyki uczniowie ósmych klas muszą przystąpić do egzaminu z języka polskiego (13 maja) oraz języka obcego nowożytnego (15 maja). W przypadku tego ostatniego do wyboru mają następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski. Zdawać mogą jednak tylko ten język, którego uczyli się w szkole w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Na egzamin ósmoklasisty z matematyki zdający muszą zabrać ze sobą długopis lub pióro z czarnym wkładem lub atramentem, a także linijkę. W czasie egzaminu nie mogą natomiast używać ołówka. Zabronione jest też korzystanie z kalkulatora. Na salę egzaminacyjną uczniowie nie mogą również wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.