Ćwiek-Świdecka: Egzaminy maturalne powinny odbywać się poza szkołami

Dlaczego uznaliśmy, że matury mają być pisane w szkołach, a nie poza nimi?

Matura jest egzaminem zewnętrznym, sprawdzanym przez zewnętrznych egzaminatorów zatrudnianych przez CKE. Dlaczego więc wciąż odbywa się w szkole, a nie poza nią?

Oczywiście, większość egzaminatorów to nauczyciele, ale nie wiedzą, czyją pracę sprawdzają, bo są one zanonimizowane. Nie sprawdzają też arkuszy w czasie lekcji, tylko w czasie wolnym, w weekendy i otrzymują za to dodatkowe wynagrodzenie. Ich nieobecność w szkole wiąże się z zaangażowaniem w prace w komisjach, w których przez kilka godzin wpatrują się, czy zdający się uciekają się do niedozwolonych metod.

Maturzyści to nie dzieci, nie muszą mieć opieki pedagogów

Czy do tego potrzeba naprawdę wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów?

A może nadszedł czas, by pomyśleć, jak zorganizować maturę na nowo. Tradycyjnie od lat pisze się maturę na sali gimnastycznej, ale przecież nie ma takiego obowiązku. Bo skoro tak łatwo przeniesiono studniówki do sal balowych, to może też egzaminy dojrzałości mogłyby odbywać się w salach konferencyjnych czy nawet, jak matura organizowana przez Szkołę w Chmurze, na stadionach. Fakt, że duża hala ułatwia zapewne ściąganie, ale większym problemem powinna być nie sala egzaminacyjna, ale to, dlaczego młodzi ludzie tak łatwo uciekają się do oszustwa. I w jaki sposób z tym walczyć.

W mniejszych miejscowościach, gdzie warunki lokalowe są słabe, można by przeprowadzić maturę w szkole, ale dla absolwentów pozostałych placówek. Wtedy wyłączona z pracy byłaby jedna, a nie kilka placówek.