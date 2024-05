275 tys. osób przystąpi we wtorek do egzaminu maturalnego – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To przede wszystkim tegoroczni absolwenci, ale do matury podchodzą też osoby, którym w poprzednich latach nie udało się zdać egzaminu dojrzałości, lecz także ci, którzy chcą poprawić poprzedni, pozytywny wynik. To ważne dla tych, którym zabrakło punktów podczas rekrutacji na studia.

Reklama

– Matura to święto dojrzałości. Kończycie ważny etap w życiu, ale tak naprawdę to dopiero początek wyzwań. Świat stoi przed wami otworem. Wierzcie w siebie, nie poddawajcie się – powiedziała w przesłaniu skierowanym do maturzystek i maturzystów ministra edukacji Barbara Nowacka, życząc im tym samym powodzenia na egzaminach.

Matura 2024: najchętniej wybieranym rozszerzeniem jest angielski

Egzamin maturalny w całej Polsce rozpocznie się o godz. 9. Maturzyści będą go pisać w dwóch formułach – Formule 2015 i Formule 2023. Ta pierwsza skierowana jest do absolwentów gimnazjów oraz wszystkich osób, które ukończyły szkołę średnią przed wejściem w życie reformy likwidującej gimnazja. Formułę 2023 napiszą absolwenci liceów i techników, którzy wcześniej ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Warto zaznaczyć, że osoby kończące technika napiszą maturę w nowej formule dopiero po raz pierwszy.

Czytaj więcej Matura i egzamin ósmoklasisty Matura 2024 w liczbach. Oto co czeka zdających egzamin dojrzałości Przed nami maraton maturalny. W ramach matury 2024 zostanie przeprowadzonych około 556 885 egzaminów w części ustnej oraz około 1 405 725 egzaminów w części pisemnej (dane CKE).

Matura składa się z trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym – języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dodatkowo maturzyści zdają także dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Tegoroczną nowością jest to, że zdający po raz pierwszy muszą zdawać pisemnie jeden egzamin na poziomie rozszerzonym. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, ok. 70 proc. zdających wybrało jako rozszerzenie język angielski. Chętnie wybierana jest także rozszerzona matematyka, geografia, język polski i biologia. Najrzadziej – język niemiecki, historia sztuki i informatyka. Bardzo rzadko wybierane są także na poziomie rozszerzonym języki mniejszości narodowych, a także takie języki, jak włoski czy francuski.