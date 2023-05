Żakowski do maturzystów: Opowiedzcie swoją Polskę przyszłości i wygrajcie indeksy

Jacek Żakowski zachęca tegorocznych maturzystów do wzięcia udziału w konkursie „Zima, wiosna, lato, jesień – moja Polska po wyborach 2023”, który organizowany jest przez Fundację Collegium Civitas z inicjatywy Concilium Civitas przy współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego. „Macie głos. Macie prawa. Włączcie się. Wypowiedzcie się. Pomóżcie zbudować lepszą Polskę. I wygrajcie indeksy. Macie czas do końca maja” – podkreśla Żakowski. „Ten rok to dla Was dwa wielkie egzaminy. Edukacyjny i obywatelski. Czyli matura i wybory. Matura już praktycznie za Wami. Jej wynik naznaczyło to, że cała Wasza edukacja to okres narastającego chaosu i kolejnych kryzysów w oświacie. W polskiej historii niewiele było roczników tak boleśnie dotkniętych beztroskimi eksperymentami edukacyjnymi dorosłych. W imieniu starszych pokoleń mogę Was tylko przeprosić” – dodaje.

Jak czytamy w napisanym przez Jacka Żakowskiego do maturzystów liście, „bez względu na wynik wiosennych egzaminów, czekający nas wszystkich egzamin jesienny zdecyduje, które wizje i jaki styl sprawowania władzy zwyciężą”. „Los kolejnych pokoleń maturzystów jest więc teraz także w Waszych rękach. Od tego, jak wypełnicie karty do głosowania może w ich, Waszym i każdego z nas życiu zależeć jeszcze więcej, niż od tego, jak wypełniliście arkusze maturalne” – kontynuuje.

Żakowski podkreśla, że „jesienią staniemy przed szansą, ale też przed ryzykiem’. „Nawet jednak jeżeli w jesiennych wyborach wspólnie postawimy na szansę, jej spełnienie będzie zależało od tego, jak później z niej skorzystamy. A to już zależy nie tyle od jednej wyborczej decyzji, co od jakości pomysłów na naprawę bezliku polskich spraw. Nie tylko edukacji” – pisze.