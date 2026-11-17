Materiał Partnera Centrum Edukacji Obywatelskiej

Nie każdą ważną lekcję można wpisać do dziennika. Czasem najważniejsze jest to, że nauczycielka lub nauczyciel dostrzega ucznia, daje mu poczucie bezpieczeństwa i zachęca do zmieniania świata. Taką pracę od 20 lat docenia Nagroda „Za naprawianie świata” im. Ireny Sendlerowej.

– Często czytam o poczuciu niezrozumienia, którego doświadczają nauczyciele i nauczycielki zgłaszający się do Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Mówię o tym nie dlatego, żeby tworzyć obraz bohaterów, cierpiętników. Chodzi mi o podkreślenie mądrości Sendlerowców, którzy potrafią wytrwale działać i być przykładem dla młodych ludzi, jednocześnie nie antagonizują oni życiowych sytuacji i pozostają częścią swojej społeczności. Ich mądrość polega też na tym, że mają cierpliwość, nie zniechęcają się od razu, a obliczają swoją pracę na długi dystans – mówi Krzysztof Czyżewski, przewodniczący kapituły Nagrody.

Nagroda honoruje osoby, które rozumieją, że wychowanie nie jest dodatkiem do nauczania, lecz jego istotną częścią. Liczą się: empatia, otwartość, szacunek dla drugiego człowieka. Ważne jest rozwijanie w młodych ludziach sprawczości i odpowiedzialności, zachęcanie do krytycznego myślenia i działań społecznych. To zarówno duże projekty, jak i codzienna praca bazująca na rozmowie, uważności, budowaniu relacji i reagowaniu na krzywdę. Jej efektów nie da się zmierzyć ocenami. Wpływ jest długofalowy i widoczny w dorosłym życiu absolwentów.

– Muszę przyznać, że drugiej takiej jak pani Bernadetta, to nie znam. Lekcje polskiego z nią to naprawdę było coś więcej. Czułam, że jestem widziana taka, jaka jestem. I że jestem wystarczająca taka, jaka jestem. Gdy mój mąż usłyszał, jak wyglądała nasza edukacja, powiedział: „Posyłamy dzieci do tej szkoły, gdzie będzie pani Bernadetta!” – mówi Agnieszka, była uczennica Bernadetty Białek wyróżnionej w 2017 r. O tym, jak dobra relacja z nauczycielką lub nauczycielem zostaje w człowieku, opowiada kampania CEO „Świadectwo na całe życie”.

Laureatki i laureaci poprzednich edycji pokazują, jak różnorodne mogą być drogi do realizowania wartości bliskich Sendlerowej. Agnieszka Jankowiak-Maik, znana jako „Babka od histy”, zachęca młodych do krytycznego myślenia i aktywności obywatelskiej. Marta Florkiewicz-Borkowska wykorzystuje arteterapię – angażuje podopiecznych w projekty społeczne, m.in. szycie poduszkostworów dla dzieci w trudnej sytuacji. Dba jednocześnie o odporność psychiczną uczniów. Z kolei polonista Adam Ejnik jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę mediów i opinii publicznej na narastający problem uzależnień wśród młodych ludzi w swojej gminie.

W trakcie roku natomiast społeczność Sendlerowców spotyka się na „Laboratorium wiedzy i dobrych praktyk”. CEO traktuje tę grupę jako ekspertów na organizowanych webinarach, w projektach wsparcia dla innych nauczycieli czy w panelach konferencyjnych.

O wyborze nominowanych i laureatek/laureatów decyduje kapituła, której przewodniczy Krzysztof Czyżewski – eseista, twórca Fundacji „Pogranicze” i animator dialogu międzykulturowego. Zasiada w niej także inicjatorka Nagrody, czyli Elżbieta Ficowska – najmłodsza uratowana z getta warszawskiego dzięki działalności Ireny Sendlerowej i jej zespołu.

W 2026 r. odbywa się 20. edycja Nagrody, a podczas uroczystej gali 20 listopada poznamy laureatkę. Sylwetki 11 nominowanych nauczycielek są przybliżone na stronie nagrodasendlerowej.ceo.org.pl. Od marca 2027 r. rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji. Można wskazać osoby, których praca znacząco się wyróżnia i pomaga młodym ludziom rozumieć innych, dostrzegać wartość różnorodności i pokazywać, że mają wpływ na otaczający świat. Nagroda główna wynosi 20 tys. złotych.

Organizator Nagrody: Centrum Edukacji Obywatelskiej. Współorganizator 20. gali: Muzeum Historii Polski. Partner wydarzenia: Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Patronat honorowy: Minister Edukacji. Patronat medialny: „Rzeczpospolita”

Materiał Partnera Centrum Edukacji Obywatelskiej