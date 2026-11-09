Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

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Tragiczne wydarzenia, takie jak atak terrorystyczny, wypadek czy inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, wywołują niepokój nie tylko wśród dorosłych, lecz także dzieci i młodzieży. Uczniowie często dowiadują się o nich z platform społecznościowych, rozmów z rówieśnikami lub przypadkowo zasłyszanych informacji. Nie zawsze potrafią jednak właściwie ocenić to, co się wydarzyło, a nadmiar niepotwierdzonych wiadomości może potęgować ich strach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina zasady, które mogą pomóc nauczycielom i rodzicom w rozmowach na takie trudne tematy z uczniami.

Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy? Najpierw sprawdzone informacje

Pierwszym zadaniem powinno być ustalenie, co rzeczywiście się wydarzyło. W sytuacji kryzysowej szczególnie łatwo o rozpowszechnianie niesprawdzonych wiadomości, domysłów i sensacyjnych relacji. Dlatego MEN zwraca uwagę na konieczność korzystania z wiarygodnych źródeł, w tym oficjalnych komunikatów publikowanych na stronach administracji publicznej.

Dopiero po zebraniu rzetelnych informacji warto przygotować się do rozmowy z uczniami. Ważne jest przy tym, aby nie przekazywać im wszystkich dostępnych szczegółów. Zakres informacji i sposób ich przedstawienia powinny odpowiadać wiekowi dziecka, jego możliwościom poznawczym oraz dojrzałości emocjonalnej.

Nie należy ani przemilczać istotnych faktów, ani epatować drastycznymi szczegółami. Lepiej spokojnie wyjaśnić, co się stało, i skupić się na tym, co w danej chwili jest najważniejsze. To również dobry moment, by przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa: niezbliżanie się do nieznanych przedmiotów, informowanie dorosłych o potencjalnym zagrożeniu oraz wskazanie osób i instytucji, do których można zwrócić się po pomoc.

Dajmy uczniom przestrzeń do wyrażenia emocji

Samo przekazanie informacji nie wystarczy. Dzieci mogą różnie reagować na te same wydarzenia: jedne będą zadawać wiele pytań, inne okażą niepokój, niektóre nie będą chciały rozmawiać na ten temat. Dlatego kolejnym ważnym elementem jest poznanie tego, jak uczniowie rozumieją sytuację i jakie emocje ona w nich wywołuje.

MEN zachęca nauczycieli do podejmowania rozmów o samopoczuciu, obawach i potrzebach dzieci. Nie powinny to być jednak przesłuchania ani próby wymuszenia określonych reakcji. Uczeń musi mieć poczucie, że może swobodnie powiedzieć o swoich wątpliwościach, ale nie ma obowiązku dzielenia się wszystkim, co przeżywa.

Warto zapytać, co dzieci już wiedzą, skąd czerpią informacje i które kwestie budzą ich największy niepokój. Można również pozwolić im samodzielnie wskazać tematy, które chcą poruszyć. Takie podejście pomaga uniknąć sytuacji, w której dorosły odpowiada na pytania, których nikt nie zadał, a przy okazji wprowadza do rozmowy dodatkowe, niepotrzebnie obciążające treści.

Ważne jest także uszanowanie milczenia. Brak chęci do rozmowy nie musi oznaczać obojętności. Niektóre dzieci potrzebują więcej czasu, zanim zdecydują się opowiedzieć o swoich odczuciach.

Spokój dorosłego pomaga odzyskać poczucie bezpieczeństwa

W sytuacji kryzysowej nauczyciel czy rodzic jest dla dziecka ważnym punktem odniesienia. Sposób, w jaki dorosły reaguje, może wpływać na to, jak uczeń oceni powagę zagrożenia i czy poczuje się bezpiecznie. Dlatego MEN podkreśla znaczenie opanowania i unikania wypowiedzi, które mogłyby niepotrzebnie zwiększać napięcie.

Nie oznacza to konieczności ukrywania własnych emocji czy udawania, że nic się nie stało. Chodzi raczej o to, by nie przenosić na dzieci własnego strachu i nie budować atmosfery paniki. W rozmowie warto używać prostych, jednoznacznych sformułowań, uważnie słuchać i nie bagatelizować tego, co mówią uczniowie.

Nawet, jeśli obawy dziecka wydają się dorosłemu przesadzone, należy potraktować je poważnie. Dla ucznia niepokój związany z wydarzeniem może być bardzo realny, a lekceważąca reakcja nauczyciela może sprawić, że w przyszłości nie będzie chciał szukać u niego wsparcia.

Istotne jest również zapewnienie dzieci, że w szkole są osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc. Jeżeli uczeń wyraźnie przeżywa trudności, warto rozważyć dodatkowe wsparcie ze strony pedagoga, psychologa szkolnego lub innych specjalistów.

Fake newsy mogą potęgować strach

Współczesne dzieci i nastolatki często poznają informacje o niebezpiecznych wydarzeniach przede wszystkim za pośrednictwem internetu. W mediach społecznościowych wiadomości szybko się rozchodzą, ale nie wszystkie są prawdziwe. Niepotwierdzone doniesienia, wyrwane z kontekstu nagrania czy celowo rozpowszechniane fałszywe komunikaty mogą wywoływać dodatkowy niepokój.

Dlatego MEN zaleca, aby rozmowa o sytuacji kryzysowej obejmowała również kwestie związane z bezpieczeństwem informacyjnym. Nauczyciele powinni przypominać uczniom, jak sprawdzać wiarygodność publikowanych treści, rozpoznawać manipulację i odróżniać fakty od opinii czy spekulacji.

Warto zwrócić uwagę na to, kto jest autorem danej wiadomości, czy jej treść potwierdzają inne wiarygodne źródła i czy nie została przedstawiona w sposób mający wywołać silne emocje. To także okazja, by porozmawiać o odpowiedzialnym korzystaniu z platform społecznościowych i nieudostępnianiu dalej niesprawdzonych informacji.

Rozmowa zamiast przemilczania

Rekomendacje MEN przypominają, że w obliczu trudnych wydarzeń szkoła nie powinna ograniczać się do przekazania uczniom komunikatu o tym, co się stało. Równie ważne jest stworzenie warunków, w których dzieci będą mogły zrozumieć sytuację, zadać pytania i uzyskać emocjonalne wsparcie.

Nie istnieje jeden uniwersalny sposób prowadzenia takich rozmów. Wiele zależy od wieku uczniów, charakteru wydarzenia i tego, w jakim stopniu dotknęło ono szkolną społeczność. Niezmiennie ważne pozostają jednak trzy zasady: rzetelność przekazywanych informacji, uważność na emocje dzieci oraz spokój dorosłych.