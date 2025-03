Materiał powstał we współpracy z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ma ponad 30-letnią historię. Jakie kluczowe etapy rozwoju uczelni uważa pani za najważniejsze i w jaki sposób wpłynęły one na obecną pozycję AHE na akademickiej mapie Polski?

Elżbieta Dul-Ledwosińska: Te lata to okres intensywnej transformacji i dążenia do doskonałości. Od momentu powstania, kiedy instytucja funkcjonowała jeszcze jako Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, aż do dzisiejszej Akademii, konsekwentnie podnosimy poziom kształcenia. Przez ponad trzy dekady zbudowaliśmy nie tylko bogatą infrastrukturę – zrewitalizowane pofabryczne budynki, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe – ale także stworzyliśmy system edukacji, który odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Korzystamy z najnowocześniejszych metod i koncepcji w edukacji, dzięki czemu stale podnosimy jakość programów studiów.

Dziś Akademia to prężnie działająca instytucja, której zaufało ponad 96 tysięcy absolwentów. Mamy siedem wydziałów w Łodzi i cztery filie – w Warszawie, Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim i Jaśle, które oferują 26 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, 70 kierunków studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego, studia w języku angielskim. Mamy także Polski Uniwersytet Wirtualny i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W jaki sposób AHE dostosowuje programy kształcenia do błyskawicznie zmieniających się wymagań rynku pracy i jak wspiera studentów w zdobywaniu praktycznych umiejętności? Jakie innowacyjne metody dydaktyczne, programy stażowe oraz formy współpracy z otoczeniem biznesowym proponuje uczelnia, by zapewnić swoim absolwentom jak najlepszy start zawodowy?

Wierzymy, że kluczem do sukcesu naszych studentów jest praktyczne przygotowanie ich do wyzwań zawodowych. Współczesny rynek pracy potrzebuje ludzi odważnych, otwartych, kreatywnie podejmujących wyzwania. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi odpowiada na tę potrzebę. Buduje programy studiów, dzięki którym student nie tylko zdobywa wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim zwiększa swoją autonomię, świadomość i wolę działania. W AHE nie tylko uczymy, ale przede wszystkim inspirujemy do działania, kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do rozwoju kariery zawodowej. Wprowadzamy zajęcia projektowe, warsztaty prowadzone przez praktyków, a także programy stażowe, które umożliwiają studentom zdobycie niezbędnych kompetencji już w trakcie studiów, proponujemy mentoring. Centrum Transferu Badań i Technologii to miejsce, gdzie koncepcje powstające w głowach naszych studentów i naukowców stają się rzeczywistością. Tutaj wspieramy rozwój innowacyjnych pomysłów na ścieżce do wdrożenia zawodowego.

Oprócz nowoczesnych technologii istotnym elementem działalności Akademii jest współpraca z otoczeniem biznesowym. Współpracujemy z partnerami technologicznymi oraz przedstawicielami różnych branż – od IT, przez media, aż po sektor kreatywny, dzięki czemu nasi studenci mają możliwość realizacji projektów i tworzenia materiałów dla firm i instytucji. Przykłady są bardzo liczne. Z każdym partnerem technologicznym ustalamy indywidualny program, co pozwala na dokładne dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb rynku.

Uczę studentów grafiki warsztatowej w pracowni tradycyjnej, wyposażonej w prasy do druku, ale do programu studiów już dziesięć lat temu wprowadziłam specjalności 3D i Game Art, VR i AR. Jako przykład studentki z ponadstandardowymi osiągnięciami podam Klaudię, która z pasją wycinała i drukowała linoryty, a jednocześnie rozwijała ścieżkę kariery jako grafik w firmie 3D, tworząc specjalistyczne projekty dla przemysłu. Wspaniale modeluje w środowisku cyfrowym, tworząc i drukując kolekcjonerskie figurki postaci z gier. Na kierunku grafika mamy zdolnych, zaangażowanych studentów, którzy sami tworzą niezwykłe wizualizacje w 3D, budują poziomy gier w silniku Unity lub Unreal. Dzięki wygranym przez AHE grantom pracownie komputerowe zyskały tablety, okulusy, oprogramowanie graficzne z indywidualną licencją dla studentów.

Jakie projekty realizowane we współpracy z partnerami komercyjnymi uważa pani za kluczowe dla rozwoju studentów i jakie kompetencje pozwalają im one rozwinąć?

Na przykład na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studenci współtworzą materiały do mediów społecznościowych, przeprowadzają wywiady oraz dokumentują wydarzenia, przygotowują gazetę, wyjeżdżają razem z dydaktykami na plenery dziennikarskie, podczas których uczą się dziennikarstwa w praktyce, odwiedzają zaprzyjaźnione redakcje gazet ogólnopolskich i, co najważniejsze, współpracują z redakcjami regionalnymi. Takie inicjatywy realizujemy też m.in. podczas Biznes Mixera, gdzie w ramach studia dziennikarskiego współpracujemy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową.

Kolejnym przykładem jest projekt „Leader of the Future by HR Genius”, realizowany we współpracy z Hutchinson Institute oraz ŁSSE, gdzie nasi studenci przygotowywali materiały dziennikarskie i przeprowadzali wywiady z gośćmi wydarzenia. Takie działania nie tylko rozwijają umiejętności praktyczne, ale również budują most między środowiskiem akademickim a biznesowym. Podobne możliwości mają studenci innych kierunków. Na przykład tworzymy razem z partnerami Laboratoria Kreatywnego Rozwoju, m.in. w Teatrze Wielkim w Łodzi (taniec), Szpitalu w Brzezinach (pielęgniarstwo), Porcie Lotniczym w Łodzi (bezpieczeństwo wewnętrzne dla specjalności bezpieczeństwo portów lotniczych), Liki Mobile Solution (informatyka). Takie działania pozwalają naszym studentom rozwijać umiejętności praktyczne, ale też budować sieć kontaktów zawodowych oraz zyskiwać doświadczenie, które ma wpływ na ich przyszłą karierę.

Jakie miejsce w strategii rozwoju Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej zajmuje wdrażanie nowoczesnych technologii?

Nasza uczelnia jest przykładem harmonijnego połączenia tradycji z nowoczesnością. Budynki uczelni to przestrzenie pofabryczne, które zrewitalizowaliśmy ze starannością i szacunkiem dla wielu lat tradycji. Jednocześnie wnętrza wyposażyliśmy w nowoczesne technologie i infrastrukturę, która odpowiada wymogom współczesnej edukacji. Ciągle modernizujemy i otwieramy nowe miejsca. Mamy studio radiowo-telewizyjne Arterion, pracownię kosmetologiczną, Centrum Symulacji Medycznej, salę sądową, salę audialną i trzy galerie sztuki. Idąc za potrzebami kierunku taniec, przekształciliśmy stary pofabryczny budynek, służący do tej pory jako magazyn mebli, w nowo- czesną salę tańca z pełną infrastrukturą, m.in. z profesjonalną podłogą baletową, używaną w najlepszych światowych salach baletowych.

Nowoczesne technologie są też nieodłącznym elementem współczesnej edukacji. Jakie innowacyjne narzędzia dydaktyczne wprowadzacie, by podnieść jakość kształcenia?

Już teraz wykorzystujemy systemy AI w katalogach i multiwyszukiwarkach bibliotecznych, co znacząco ułatwia dostęp do wiedzy i usprawnia proces wyszukiwania dokumentów. W przyszłości planujemy jeszcze szersze zastosowanie sztucznej inteligencji, wierząc, że pozwoli to studentom nie tylko zdobywać wiedzę, ale także rozwijać umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi, które są kluczowe w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy.

Jednak badania nad procesami uczenia się jednoznacznie wskazują, że efektywne przyswajanie wiedzy jest silnie związane z emocjami i praktycznym doświadczeniem. Dlatego angażowanie studentów w rozwiązywanie rzeczywistych problemów projektowych stanowi skuteczną motywację do działania, samodzielnego podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia. Tego typu podejście pozwala zastosować zdobytą wiedzę w działaniu projektowym, a ponadto wspiera rozwój kluczowych kompetencji osobistych i społecznych. W przyszłości sztuczna inteligencja może otworzyć nowe obszary twórczej eksploracji, a jej wykorzystanie podczas zajęć praktycznych może stać się fascynującym doświadczeniem, które wzbogaci proces nauki i pozwoli studentom na eksperymentowanie z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Jakie wyzwania stoją przed AHE w najbliższej przyszłości? Jak widzi pani przyszłość Akademii Humanistyczno- -Ekonomicznej?

Przez te wszystkie lata ważne dla nas było działanie w zgodzie z ideami kreatywności i innowacyjności przy jednoczesnym głębokim zrozumieniu dla znaczenia ciągłej poprawy jakości kształcenia. To się nie zmieni. Będziemy nadal rozbudowywać i unowocześniać przestrzenie kreatywne i laboratoria. Stawiamy też na rozwój międzynarodowej współpracy akademickiej i rozwijanie nowych, innowacyjnych kierunków kształcenia. Niezmiennie będziemy koncentrować się na osiąganiu ponadstandardowych efektów i rozwiązań, na wdrażaniu nowoczesnych metod nauczania i na integracji najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Jednocześnie nie zapominamy o tym, że jednym z ważniejszych wyznaczników nowoczesności jest budowanie wspólnoty opartej na wiedzy i informacji. Chcemy nie tylko dostosowywać programy studiów do wymagań pracodawców, ale również inspirować studentów do aktywnego kształtowania swoich ścieżek kariery i samorozwoju. Jesteśmy pewni, że edukacja oparta na praktyce, wspierana nowoczesnymi technologiami, stanowi klucz do kształcenia świadomych i samodzielnych liderów przyszłości.

Agnieszka Usiarczyk

