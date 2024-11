Szkoły publiczne bywają dobre. Ale bywają też bardzo złe

Szkolnictwo wyższe, szczególnie niepubliczne, rozwinęło się w Polsce po 1989 r. W powstających jak grzyby po deszczu na terenie całego kraju placówkach chętnie zatrudniali się nauczyciele akademiccy, którzy uprawiając „turystykę wykładową”, dorabiali do marnej pensji na macierzystej uczelni. Absolutnie nie można powiedzieć, że uczelnie niepubliczne są złe, bo wśród nich są też bardzo dobre i cenione przez pracodawców, ale jest też wiele złych i bardzo złych. Nawet takich jak Collegium Humanum, gdzie wystarczy zapłacić i nie martwić się już o nic. Nawet nie trzeba się za bardzo pojawiać. A na koniec dostaje się „papierek” potrzebny np. do załatwionej po znajomości pracy. Przy tak dużej liczbie absolwentów wyższych uczelni dyplom ukończenia studiów jest wymagany także często tam, gdzie spokojnie wystarczyłyby kursy kwalifikacyjne.

„Kwitologia” ma się też dobrze w sektorze edukacyjnym. Nauczyciel, by przejść kolejne stopnie awansu zawodowego, musi zgromadzić szereg dowodów swojej aktywności, rozwoju i pracy. Stąd też zapisują się na kolejne podyplomówki, które może za bardzo nie wzbogacają im wiedzy, ale za to liczą się do awansu. Nie wiedzą, że to słabe studia? Wiedzą doskonale, bo się na tym znają. A papier musi być.

Choć przerażające jest też to, że stają się specjalistami w danej dziedzinie i uważają, że mają wystarczające kwalifikacje, czy to z zakresu dydaktyki, czy psychologii i pedagogiki.

Od dawna słyszymy o lekarzach uczących się na kiepskich uczelniach bez dostępu np. do prosektorium (choć te są już zamykane) albo kształcących się zdalnie np. na ukraińskich uczelniach. Takich „farbowanych magistrów” pełno jest też w administracji centralnej i samorządowej, a także każdej innej branży. Co bardziej bystrzy tego, co ważne, nauczą się w pracy przez doświadczenie i się wybiją. Ci mniej bystrzy możliwe, że z niej wylecą. Albo łatwo zostaną wypchnięci przez sztuczną inteligencję.