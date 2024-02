Ważą się losy nowych kierunków medycznych. Czy studenci trafią na bruk

- 14 lutego minister Wieczorek zwrócił się do PKA o ponowną ocenę uczelni, które rozpoczęły kształcenie w ubiegłym roku. Do maja nie będziemy rozmawiać z MZ o ustaleniu limitów przyjęć na kierunek lekarski na nowy rok akademicki. Jeżeli opinie PKA wciąż będą negatywne, nie przyznamy miejsc – zapowiedziała we środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister NiSW Maria Mrówczyńska.

Wydziały lekarskie bez akredytacji i zaplecza naukowego

W roku akademickim 2023/2024 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane przez byłego już szefa Przemysława Czarnka zdecydowało o otworzeniu 14 nowych kierunków medycznych z czego aż 10 nie uzyskało pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uczelniom tym zarzucono brak odpowiedniej infrastruktury - kadry, prosektoriów, laboratoriów, a nawet księgozbiorów w bibliotekach. Ale ponieważ opinia PKA nie jest wiążące, minister Przemysław Czarnek mógł wydać zgodę na ich otwarcie.

Przewodniczący PKA Janusz Uriasz zwracał uwagę, że uruchamiając kierunki bez pozytywnej oceny PKA podważono nie tylko niezależność komisji, ale także podkreślał, że w przyszłości może dochodzić do podważenia dyplomów tych osób, które je ukończą.

Z kolei przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz zwracał uwagę, że obniżenie jakości kształcenia na tych uczelniach w przyszłości odbije się na bezpieczeństwie pacjenta.