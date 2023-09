Pierwsza biblioteka w Polsce czynna przez całą dobę. Skorzystają studenci

Zgodnie z decyzją rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie od 2 października będzie czynna całą dobę. Władze uczelni tłumaczą, ze jest to odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentów związane z całodobowym trybem otwarcia BUW, którego pilotaż zainaugurowano w kwietniu.

Początkowo (od kwietnia 2023 roku) Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie była czynna całodobowo dwa razy w tygodniu. W wypracowaniu nowych godzin pracy BUW uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Studentów. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności UW, szczególnie studentów, którzy w samym czerwcu odwiedzili BUW ponad 123 tys. razy (o około 37 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku).

– Chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w proces podejmowania tej decyzji. Bardzo się cieszę, że tak wielu i wiele z Was korzysta z BUW zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy – mówi prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Przez część dnia BUW będzie czynny bezobsługowo

Od poniedziałku do soboty biblioteka będzie czynna od godz. 9 do 21. Działać będzie wówczas dział zapisów, wypożyczania, czytelnia i informatorium. Z kolei w niedziele w godzinach od 15 do 20 czynne będzie tylko informatorium. W pozostałych godzinach BUW będzie otwarta w trybie bezobsługowym. To oznacza, że: