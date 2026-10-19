Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi S.A.

Reklama Reklama

– Powoli będziemy zmieniać charakter naszej obecności w szkołach. Będziemy przechodzić na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną – chodzi o szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i rozmowy przeprowadzone w szkołach przez policjantów – zapowiedział 16 października szef MSWiA Marcin Kierwiński.

To oznacza zmianę formuły działań rozpoczętych po serii niebezpiecznych zdarzeń w placówkach oświatowych. Dotychczas policjanci zwiększyli obecność w szkołach i ich otoczeniu, sprawdzali zgłoszenia dotyczące możliwych zagrożeń oraz reagowali na niepokojące sygnały. Teraz większy nacisk ma zostać położony na zapobieganie takim sytuacjom i przygotowanie społeczności szkolnych do właściwego reagowania.

Planowana akcja ma objąć szkoły w całym kraju. Policjanci będą rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie, wyjaśniać, jak postępować w sytuacjach zagrożenia, oraz prowadzić szkolenia dostosowane do potrzeb placówek.

Bezpieczeństwo to także wiedza i odpowiednie reakcje

Zmiana charakteru działań oznacza, że ważnym elementem policyjnej obecności w szkołach stanie się edukacja. Chodzi nie tylko o reagowanie na konkretne incydenty, ale również o zwiększanie świadomości uczniów i wskazywanie im, jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje oraz gdzie szukać pomocy.

Rozmowy z policjantami mogą dotyczyć między innymi właściwego reagowania na groźby, niepokojące wiadomości i informacje o planowanych aktach przemocy. Istotne jest również wyjaśnienie, dlaczego takich sygnałów nie należy bagatelizować ani rozpowszechniać bez sprawdzenia ich wiarygodności.

Czytaj więcej Plus Minus Katarzyna Hall: Nie uszczęśliwiajmy uczniów dodatkowymi przedmiotami Nawet godzina tygodniowo poświęcona na pomoc uczniom z trudnościami albo na pracę z wyjątkowo uzdolnionymi, robi różnicę. Spersonalizowana edukacja...

Działania profilaktyczne mają znaczenie także w kontekście zagrożeń pojawiających się w internecie. Informacje o rzekomych niebezpiecznych wyzwaniach czy zapowiedziach przemocy mogą wywoływać niepokój wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Dlatego ważne jest, by młodzi ludzie wiedzieli, jak odróżniać sprawdzone informacje od pogłosek i jak zgłaszać treści, które mogą wskazywać na realne zagrożenie.

Szkoła i policja we wspólnych działaniach

Skuteczna profilaktyka wymaga współpracy funkcjonariuszy z dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami. Szkolenia powinny pomagać nie tylko uczniom, ale również dorosłym odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo w rozpoznawaniu zagrożeń i podejmowaniu odpowiednich działań.

Ważne jest przy tym, aby uczniowie wiedzieli, do kogo zwrócić się o pomoc i mieli poczucie, że zgłoszenie niepokojącej sytuacji zostanie potraktowane poważnie. Wczesna reakcja może pozwolić na wyjaśnienie problemu, zanim dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia.

Zmiana formuły policyjnych działań nie oznacza rezygnacji z interwencji tam, gdzie będą one potrzebne. Zapowiedziana przez szefa MSWiA ogólnopolska akcja ma natomiast przesunąć punkt ciężkości z samej obecności funkcjonariuszy na działania, które mają pomóc zapobiegać zagrożeniom.

Policja ma więc nie tylko reagować, gdy pojawi się niebezpieczeństwo, lecz także uczyć, jak je rozpoznawać i jak postępować, by zwiększyć bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkół.