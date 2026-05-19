Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce uruchomić państwowy, bezpłatny eDziennik dla szkół. Projekt ustawy w tej sprawie właśnie trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, pierwsze szkoły przetestują nowe rozwiązanie już od września 2026 roku, a rok później system ma być dostępny dla wszystkich zainteresowanych placówek w Polsce.

Państwowy eDziennik coraz bliżej

Nowe rozwiązanie ma stanowić alternatywę dla obecnie funkcjonujących komercyjnych dzienników elektronicznych. Resort edukacji przekonuje, że centralny eDziennik pozwoli nie tylko ograniczyć koszty ponoszone przez szkoły i rodziców, ale również ujednolici sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej i poprawi bezpieczeństwo danych.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej zakłada stworzenie państwowego systemu teleinformatycznego do prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego. Za przygotowanie projektu odpowiada wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Rząd planuje przyjąć projekt w trzecim kwartale 2026 roku.

Według MEN przedsięwzięcie wpisuje się w założenia „Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji”, której celem jest budowa nowoczesnej i stabilnej cyfrowo szkoły. Resort podkreśla, że państwowy eDziennik ma być rozwiązaniem bezpiecznym, intuicyjnym i dostępnym bez opłat dla użytkowników.

Pilotaż systemu rozpocznie się w roku szkolnym 2026/2027. Wezmą w nim udział wybrane szkoły podstawowe z każdego województwa. Kuratorzy oświaty mają wskazać co najmniej po dwie placówki w regionie, które przetestują nowe narzędzie. Jeśli pozwolą na to warunki techniczne, do programu dołączą również szkoły artystyczne prowadzące kształcenie ogólne na poziomie podstawowym.

Ministerstwo zaznacza, że ograniczenie liczby szkół w pierwszym etapie wynika przede wszystkim z powodów organizacyjnych i technicznych. Pilotaż ma umożliwić sprawdzenie działania systemu w placówkach o różnym poziomie cyfryzacji i wychwycenie ewentualnych problemów przed ogólnopolskim wdrożeniem.

Od roku szkolnego 2027/2028 z państwowego eDziennika będą mogły korzystać wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Dotyczyć ma to także szkół artystycznych.

MEN zapowiada, że w kolejnych latach system będzie rozwijany. Planowane jest rozszerzenie go m.in. o dzienniki zajęć przedszkolnych, świetlicowych czy dokumentację indywidualnego nauczania.

Decyzję o wyborze dziennika elektronicznego podejmować będzie szkoła

Podobnie jak obecnie, decyzję o wyborze konkretnego dziennika elektronicznego będzie podejmował dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. Oznacza to, że korzystanie z państwowego rozwiązania nie będzie obowiązkowe.

Istotną zmianą ma być natomiast integracja eDziennika z Systemem Informacji Oświatowej. Dane uczniów i szkół będą pobierane automatycznie, co według resortu ma uprościć obsługę systemu i ograniczyć liczbę formalności. Administratorem danych będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Pomysł stworzenia centralnego, darmowego eDziennika może wywołać szeroką dyskusję w środowisku edukacyjnym. Zwolennicy rozwiązania wskazują przede wszystkim na oszczędności i możliwość ujednolicenia standardów w szkołach. Krytycy mogą jednak pytać o niezawodność systemu, kwestie bezpieczeństwa danych oraz konkurencję wobec prywatnych firm od lat działających na rynku edukacyjnych platform cyfrowych.

Najbliższe miesiące pokażą, czy resortowi uda się przekonać szkoły do nowego rozwiązania i czy państwowy eDziennik stanie się realną alternatywą dla obecnych systemów używanych przez miliony uczniów, rodziców i nauczycieli.