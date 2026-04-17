Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Polska szkoła stoi dziś przed wyzwaniem, którego nie da się już ignorować. Klasy I–III coraz rzadziej są jednorodne – różnice w tempie pracy, poziomie przygotowania czy potrzebach edukacyjnych uczniów stają się normą, a nie wyjątkiem. Problem polega na tym, że system długo był projektowany dla „średniego ucznia”, który w praktyce niemal nie istnieje.

Z najnowszych materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że odpowiedzią na tę sytuację nie jest ani obniżanie wymagań, ani mnożenie indywidualnych programów dla każdego dziecka. Kluczem ma być zmiana sposobu organizacji pracy w klasie.

Koniec fikcji „jednego tempa”

Model lekcji, w którym cała klasa realizuje ten sam materiał w tym samym czasie, coraz częściej okazuje się niewydolny. Jedni uczniowie się nudzą, inni nie nadążają – a nauczyciel próbuje pogodzić sprzeczne potrzeby, często kosztem efektywności nauczania.

Eksperci IBE zwracają uwagę, że różnorodność nie jest problemem, lecz punktem wyjścia. W praktyce oznacza to odejście od jednolitego schematu lekcji na rzecz bardziej elastycznego podejścia: zróżnicowanych zadań, pracy w grupach i świadomego zarządzania tempem pracy.

To nie jest rewolucja programowa, lecz zmiana logiki działania w klasie.

Nie więcej pracy, lecz inna praca

Jednym z najczęstszych argumentów nauczycieli jest obawa przed dodatkowymi obowiązkami. Indywidualizacja nauczania bywa kojarzona z koniecznością przygotowywania kilku wersji lekcji i materiałów dla każdego ucznia.

IBE proponuje inne podejście. Zamiast mnożyć zadania, nauczyciel ma tak konstruować aktywności, by naturalnie różnicowały poziom trudności i pozwalały uczniom pracować na własnym poziomie. Przykładem mogą być zadania otwarte, praca projektowa czy współpraca w grupach, gdzie uczniowie uczą się także od siebie nawzajem.

Takie podejście pozwala odejść od modelu, w którym nauczyciel musi prowadzić równoległą, indywidualną pracę z każdym uczniem, co często bywa trudne organizacyjnie i obciążające.

Klasa jako wspólnota, nie zbiór jednostek

Zmiana ma także wymiar społeczny. W klasie zróżnicowanej większego znaczenia nabiera współpraca – uczniowie nie rywalizują wyłącznie o oceny, lecz wspólnie rozwiązują problemy, wymieniają się strategiami i wspierają słabszych.

To podejście wpisuje się w szerszy nurt edukacji włączającej, który zyskuje znaczenie w całej Europie. Szkoła ma być miejscem dostępnym dla wszystkich, niezależnie od ich możliwości i punktu startu.

Szansa czy konieczność

W praktyce zmiana podejścia do pracy w klasie zróżnicowanej nie jest już wyborem, lecz koniecznością. Rosnąca liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczenia pandemii czy zróżnicowanie środowisk rodzinnych sprawiają, że tradycyjny model nauczania coraz częściej zawodzi.

IBE prowadzi szkolenia dla nauczycieli, które mają pomóc przełożyć te założenia na codzienną praktykę. Kluczowe jest jednak coś więcej niż pojedyncze kursy – potrzebna jest zmiana myślenia o tym, czym w ogóle jest „dobra lekcja”.

Szkoła bardziej dostępna dla wszystkich uczniów

Podejście promowane przez IBE wpisuje się w szerszy trend tworzenia szkoły bardziej włączającej i dostępnej. Kluczowe staje się nie tylko „co” nauczyciel uczy, ale „jak” organizuje proces uczenia się, by każdy uczeń – niezależnie od swoich możliwości – mógł w nim aktywnie uczestniczyć.

W efekcie klasa zróżnicowana nie jest wyzwaniem do „pokonania”, lecz naturalnym środowiskiem współczesnej edukacji, które – przy odpowiednich metodach pracy – może stać się przestrzenią efektywnego i wspierającego rozwoju wszystkich uczniów.