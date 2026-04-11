Zmiany miał wprowadzić projekt nowelizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, który został skierowany do konsultacji we wrześniu ubiegłego roku. Uwagi do projektu zgłosiły inne ministerstwa i instytucje. Jak się okazuje, ostatecznie Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z pomysłu, by opiekę profilaktyczną nad uczniami mogli sprawować także opiekunowie medyczni.

Opiekun medyczny w szkole. Zmiany w projekcie ustawy

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, katalog osób, które mogą sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach miał zostać rozszerzony o położne oraz opiekunów medycznych po odpowiednim kursie.

Jak uzasadniało Ministerstwo Zdrowia: „Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają na celu poprawę dostępności profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uwzględnienie osób wykonujących inny zawód medyczny (niż pielęgniarka lub higienistka szkolna), po odbyciu specjalnie opracowanego kursu kwalifikacyjnego w ramach kształcenia podyplomowego:

jako samodzielnie sprawujących w pełnym zakresie profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami (położna)

albo w zespole z pielęgniarką szkolną albo z położną realizującą zadania w zakresie opieki nad uczniami (opiekun medyczny)".

Ministerstwo Zdrowia proponuje również szereg innych zapisów mających na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących opieki zdrowotnej w szkole.

Swoje uwagi do projektu przedstawiły m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Nauki, a także Rządowe Centrum Legislacji. Jak wynika z informacji portalu Rynek Zdrowia, w odpowiedzi na jedną z uwag Ministerstwo Zdrowia poinformowało o odstąpieniu od planów wprowadzenia opiekuna medycznego do szkół.

„Uwaga dotycząca art. 1 pkt 7 lit. b projektu ustawy (dodawanego do ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami przepisu art. 8 ust. 1a) oraz uwaga dotycząca przepisu dostosowującego stały się bezprzedmiotowe wobec odstąpienia od wprowadzania opiekuna medycznego jako uczestniczącego w sprawowaniu opieki nad uczniami w szkole” – czytamy w wyjaśnieniach MZ.

