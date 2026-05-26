Za inicjatywą stoi Fundacja Zwolnieni z Teorii - organizacja, która od 13 lat pokazuje, że najskuteczniejsza edukacja zaczyna się od działania. Do tej pory blisko 50 tysięcy młodych ludzi zrealizowało ponad 10,5 tysiąca autorskich projektów społecznych, ucząc się w praktyce współpracy, odpowiedzialności, komunikacji i zarządzania projektami w ramach organizowanej co roku praktycznej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Wielki Finał jest zwieńczeniem całorocznej pracy uczestników i uczestniczek Olimpiady. To moment, w którym młodzi autorzy projektów społecznych z całej Polski spotykają się, by świętować swoje działania, wymieniać doświadczenia i inspirować innych do zmieniania najbliższego otoczenia.

Projekty, które odpowiadają na realne potrzeby

W tegorocznej edycji Olimpiady 7426 uczniów i uczennic zrealizowało 1534 projekty społeczne odpowiadające na realne problemy współczesnego świata - od kampanii edukacyjnych i działań ekologicznych, przez inicjatywy wspierające zdrowie psychiczne, po projekty technologiczne, wydarzenia społeczne i zbiórki charytatywne.

W tegorocznym Finale weźmie udział około 4500 osób - młodzież, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej.

Debaty, eksperci i rozmowy o przyszłości

Ważną częścią wydarzenia będzie program edukacyjno-rozwojowy, obejmujący debaty, rozmowy i spotkania z ekspertami, przedstawicielami świata nauki, organizacji społecznych, biznesu i administracji publicznej. Wśród tematów tegorocznych paneli znajdą się m.in. wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy, rozwój odporności społecznej młodzieży oraz zwiększanie wpływu młodych ludzi na rzeczywistość społeczną i obywatelską.

Na uczestników czekać będą sceny tematyczne, m.in. Scena Inspiracji, Scena Wiedzy i Możliwości oraz Scena Edukacji, a także strefy rozwojowe, eksperckie i partnerskie. W strefach partnerskich aktywności przygotują m.in. ING, Allegro, Enea i Grupa Pracuj - partnerzy wspierający młodych ludzi w rozwijaniu kompetencji przyszłości i zdobywaniu doświadczeń wykraczających poza szkolną teorię.

- Udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii daje młodym coś, czego często brakuje na starcie - realną przestrzeń do działania, sprawdzania swoich pomysłów i budowania poczucia sprawczości. W Grupie Pracuj od lat wspieramy tę inicjatywę, bo widzimy, jak ogromną wartość mają takie doświadczenia - nie tylko dla rozwoju kompetencji, ale też dla świadomego wchodzenia na rynek pracy. Dlatego rozwijamy też nasze własne działania, jak „Projekt Grant. Najłatwiejszy pierwszy krok”, w ramach którego dajemy młodym środki i wsparcie, by mogli testować swoje pomysły i przekładać je na realne doświadczenie zawodowe. To naturalne uzupełnienie idei Zwolnionych z Teorii - kolejna przestrzeń do działania i sprawdzania siebie - mówi Anna Goreń, ekspertka PR w Pracuj.pl.

Dodatkowo, aby zapewnić finalistom chwilę wytchnienia przed Galą Srebrną i Złotą, ING zaprosi ich na koncert Fukaja, jednego z najpopularniejszych polskich artystów młodego pokolenia.

Złote Wilki dla najlepszych projektów i wyróżnienia dla placówek

Jednym z najważniejszych punktów programu Wielkiego Finału będzie wręczenie nagród dla najlepszych projektów społecznych tegorocznej edycji Olimpiady. Podczas wydarzenia młodzi autorzy i autorki inicjatyw odbiorą Srebrne Wilki, a kulminacją dnia będzie Gala Złotych Wilków, którą poprowadzi Michał Sikorski - aktor znany m.in. z serialu „1670” oraz filmu „Sonata”.

Statuetki Złotych Wilków trafią do najlepszych projektów społecznych w następujących kategoriach: społeczeństwo obywatelskie, zdrowie i sport, przestrzeń miejska, kultura, ekologia, edukacja oraz społeczność lokalna.

Podczas Gali Złotej wyróżnienia otrzymają także szkoły z Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii 2026 - zestawienia, które premiuje rozwój kompetencji miękkich i sprawczości uczniów, a nie wyłącznie wyniki egzaminów.

W programie znalazł się również Pitch Contest - dynamiczny konkurs wystąpień publicznych, w którym finaliści i finalistki Olimpiady mają zaledwie 3 minuty, by porwać publiczność historią swojego projektu. Swoje pomysły zaprezentują przed jury złożonym z przedstawicieli świata biznesu i mediów oraz przed niemal 5 tysiącami uczestników tegorocznego Finału. Najlepsi mówcy i najlepsze mówczynie powalczą o Złote i Srebrne Wilki Pitch Contest.

- Wielki Finał Zwolnionych z Teorii to moment, w którym świętujemy sprawczość młodych ludzi i projekty, które realnie zmieniają ich otoczenie. Dwunasta edycja pokazuje, że młodzi coraz odważniej podejmują tematy ważne dla swojego otoczenia - od zdrowia psychicznego i ekologii po inicjatywy edukacyjne i działania na rzecz lokalnych społeczności. Najmocniej wybrzmiewa dziś ich dojrzałość, empatia i gotowość do działania tam, gdzie widzą potrzebę zmiany. W świecie, w którym sztuczna inteligencja potrafi coraz więcej, doświadczenie zdobywane w realnych projektach społecznych staje się jeszcze ważniejsze. To ono uczy współpracy, odpowiedzialności i wiary we własną sprawczość - kompetencji, które zostają z młodymi ludźmi na lata. Wielki Finał pokazuje, że nie mówimy o przyszłości edukacji, ale o zmianie, która dzieje się już teraz - mówi Paula Bruszewska, prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie: https://zwolnienizteorii.pl/wielki-final. Relację z wydarzenia będzie można oglądać również online pod linkiem: https://www.youtube.com/live/lE544O8fiD0

Fundacja Zwolnieni z Teorii od 2013 wspiera sprawczość młodych osób i zmienia polski system edukacji, uzupełniając go o przestrzeń do zdobywania kompetencji przyszłości. Fundacja organizuje ogólnopolską praktyczną Olimpiadę, w ramach której uczniowie tworzą własne projekty społeczne, a przez cały proces realizacji autorskich inicjatyw prowadzi ich innowacyjna platforma edukacyjna zwolnienizteorii.pl. Od 2019 roku fundacja oferuje także narzędzia dla nauczycieli, które pomagają im skutecznie wspierać młodzież w działaniu.

