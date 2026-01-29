Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

Ministerstwo Edukacji planuje przedłużyć obowiązywanie specjalnych przepisów dotyczących kształcenia dzieci z Ukrainy. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia, uczniowie spoza Polski będą mogli korzystać z oddziałów przygotowawczych oraz dodatkowych zajęć z języka polskiego aż do 31 sierpnia br., czyli do końca bieżącego roku szkolnego.

Edukacja dzieci z Ukrainy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Jak czytamy w uzasadnieniu, decyzja o przedłużeniu obowiązywania przepisów wynika m.in. z konieczności uniknięcia dezorganizacji nauczania w szkołach oraz uwzględnienia specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku.

W praktyce oznacza to, że uczniowie z Ukrainy nadal będą mogli uczęszczać do oddziałów przygotowawczych w branżowych szkołach I stopnia i technikach, realizując wybrane efekty kształcenia zgodnie z polską podstawą programową. Dodatkowo przewidziano kontynuację zajęć z języka polskiego w wymiarze co najmniej dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.