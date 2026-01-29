Aktualizacja: 29.01.2026 19:16 Publikacja: 29.01.2026 15:31
Ministerstwo Edukacji planuje przedłużyć obowiązywanie specjalnych przepisów dotyczących kształcenia dzieci z Ukrainy. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia, uczniowie spoza Polski będą mogli korzystać z oddziałów przygotowawczych oraz dodatkowych zajęć z języka polskiego aż do 31 sierpnia br., czyli do końca bieżącego roku szkolnego.
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Jak czytamy w uzasadnieniu, decyzja o przedłużeniu obowiązywania przepisów wynika m.in. z konieczności uniknięcia dezorganizacji nauczania w szkołach oraz uwzględnienia specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku.
W praktyce oznacza to, że uczniowie z Ukrainy nadal będą mogli uczęszczać do oddziałów przygotowawczych w branżowych szkołach I stopnia i technikach, realizując wybrane efekty kształcenia zgodnie z polską podstawą programową. Dodatkowo przewidziano kontynuację zajęć z języka polskiego w wymiarze co najmniej dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
Projekt nowelizacji utrzymuje także przepisy dotyczące zatrudniania w szkołach i poradniach osób niebędących nauczycielami, jeśli dyrektor uzna ich kwalifikacje za odpowiednie do realizacji określonych zadań edukacyjnych. Zgodnie z propozycją, nie zmienią się również uproszczone procedury dostępu dzieci z Ukrainy do edukacji specjalnej.
Zmiany są powiązane z procedowaną obecnie ustawą z 23 stycznia 2026 r., która przewiduje wygaszenie niektórych rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Ministerstwo Edukacji podkreśla, że przedłużenie obowiązywania przepisów do końca roku szkolnego ma zapewnić stabilność organizacyjną i umożliwić dzieciom z Ukrainy kontynuowanie nauki w polskich szkołach w jak najbardziej komfortowych warunkach.
