Tylko jedna godzina tygodniowo. Od 1 września zmiany w planach lekcji

Zbliżający się wielkimi krokami rok szkolny 2025/2026 przyniesie kilka zmian w przepisach oświatowych, których skutki odczują uczniowie, rodzice i szkoły. Jedna z nich dotyczy zasad nauczania religii. Od 1 września przedmiot ten ma być nauczany w wymiarze jednej godziny tygodniowo zamiast dotychczasowych dwóch.

Publikacja: 27.08.2025 12:38

Liczba lekcji religii została zrównana z liczba lekcji etyki

Foto: Adobe stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w nauczaniu religii przewidziano na rok szkolny 2025/2026?
  • Jakie zasady dotyczące lekcji międzyklasowych wprowadzono dla klas I-III?
  • Kiedy lekcje religii mają być organizowane w planie lekcji szkoły?
  • Jakie kontrowersje budzą nowe przepisy dotyczące nauczania religii?

Zmiana to efekt „Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 17 stycznia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach”. Dokument ten wchodzi w życie z dniem 1 września 2025 r.

W szkołach jedna godzina religii tygodniowo

Ministerialne rozporządzenie zakłada zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin religii w szkołach z dwóch tygodniowo (jak jest w tej chwili) do jednej. To oznacza, że po zmianach lekcji religii ma być tyle samo co etyki. Przypomnijmy, że oba przedmioty są nieobowiązkowe. Zmiany nie obejmą przedszkoli, gdzie nauka religii nadal ma się odbywać w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo. Przy czym zajęcia przedszkolne z religii są dopasowane do możliwości rozwojowych dzieci. W przypadku dzieci w wieku 3-4 lat jedna jednostka trwa ok. 15 minut, zaś dzieci w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz
Edukacja
Będzie strajk nauczycieli? Broniarz: Chcemy radykalnej poprawy warunków pracy i płacy

Surowsze zasady organizowania lekcji łączonych dla dzieci z klas I-III

Rozporządzenie wydane przez Ministra Edukacji w styczniu 2025 r. przynosi też inne zmiany dotyczące religii. Doprecyzowuje ono zasady tworzenia grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych w czasie lekcji religii. Na mocy tego dokumentu możliwość łączenia na lekcji religii lub etyki w grupy międzyklasowe uczniów klas I-III szkół podstawowych została ograniczona do sytuacji, kiedy uczestnictwo w zajęciach religii lub etyki w danym oddziale klasowym zadeklaruje mniej niż siedmioro uczniów.

Religia tuż przed lekcjami lub zaraz po nich. Z jednym wyjątkiem

W wydanym w styczniu br. rozporządzeniu zapisano także zasadę, wedle której lekcja religii lub etyki będzie organizowana przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Od tej zasady będzie można odstąpić, jeśli na 15. dzień września danego roku szkolnego wszyscy uczniowie zgłoszą chęć uczęszczania na lekcje religii lub etyki. Wtedy religia będzie mogła być organizowana pomiędzy lekcjami z przedmiotów obowiązkowych. 

Trzy rozporządzenia, trzy ważne zmiany w nauczaniu religii

Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 1 września 2025 r. (zmniejszające liczbę godzin religii w szkołach), to trzecia z rzędu istotna zmiana dotycząca nauczania religii w szkołach i przedszkolach wprowadzana przez ministerstwo edukacji. Nowe zasady dotyczące łączenia uczniów w grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe obowiązują już od 1 września 2024 r. Wprowadziło je „Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach” (rozporządzenie ze stycznia 2025 r. przyniosło lekką korektę tych zapisów dotyczącą łączenia na religii dzieci z klas 1-3).

Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców
Nauczyciele
Edukacja zdrowotna od września 2025. MEN udostępnia materiały dla nauczycieli i rodziców

Inna ważna zmiana została wprowadzona na mocy „Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych". Zgodnie z tym dokumentem od roku szkolnego 2024/2025 oceny klasyfikacyjne z religii i etyki nie są wliczane do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych.

Kontrowersje dotyczące zmian w nauczaniu religii w szkołach

Wszystkimi trzema rozporządzeniami wydanymi przez resort kierowany przez Barbarę Nowacką zajmował się Trybunał Konstytucyjny. Wszystkie trzy zostały uznane za niezgodne z Konstytucją. Ostanie orzeczenie pochodzi z lipca br. i dotyczy rozporządzenia zmniejszającego liczbę godzin religii. W tej samej sprawie do MEN wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który zwraca uwagę m.in. na tryb podejmowania decyzji przez MEN – wskazując, że tego typu zmiany powinny być wprowadzane w randze ustawy (co oznacza, że powinny przechodzić przez Sejm i Senat), a nie rozporządzenia.

RPO mówi też o negatywnych skutkach, jakie zmniejszenie liczby godzin religii będzie miało dla świeckich katechetów. „Zmniejszenie liczby godzin nauki religii w szkołach, niepoprzedzone działaniami dostosowawczymi i osłonowymi, może rodzić wątpliwości w kontekście konstytucyjnej zasady ochrony pracy” – czytamy. RPO powołuje się przy tym na szacunki Stowarzyszenia Katechetów Świeckich (SKŚ), według którego liczba katechetów, którzy stracą pracę na początku nowego roku szkolnego, będzie wyższa niż podawane przez resort edukacji 10 tysięcy. Część będzie miała zaś drastycznie ograniczony wymiar zatrudnienia. „Do Biura RPO wpływały skargi katechetów, którzy informowali, że w czasie przewidzianym na wprowadzenie zmian w szkołach nie są w stanie uzupełnić swoich kwalifikacji ani zdobyć nowych, tak aby np. uczyć nowych przedmiotów. Prowadzi to do powstania w tej grupie zawodowej poczucia dyskryminacji, braku zrozumienia i niedoceniania ich pracy przez społeczeństwo, zwłaszcza przez władze państwa odpowiedzialne za politykę oświatową” – pisze Marcin Wiącek.

Źródło: rp.pl

Rząd Ministerstwo Edukacji Narodowej

