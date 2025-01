Czy będzie zakaz smartfonów w szkołach? Co trzecia placówka zaostrzyła przepisy

Coraz częściej mówi się też w Polsce o twórczym wykorzystywaniu. - Każdy z nas nosi w kieszeni urządzenie o mocy obliczeniowej znacznie przewyższającej to, które pozwoliło wystartować rakiecie Apollo i wylądować na Księżycu. Powinniśmy zadać sobie pytanie, co z tym zrobimy – mówi w podcaście „Szkoła na nowo” dr Ilona Iłowiecka-Tańska, dyrektor innowacji w Centrum Nauki Kopernik. – Czy podobałaby nam się szkoła, w której każdy uczeń ma dostęp do mikroskopu tylko dlatego, że wystarczy, że nałoży nakładkę na swój osobisty smartfon? – pyta ekspertka.

W CNK grupa badaczy we współpracy z nauczycielami opracowuje obecnie rozwiązania dotyczące wykorzystania w szkole urządzeń mobilnych.