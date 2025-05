MEN uruchamia program wsparcia dla małych szkół podstawowych – 50 mln zł do podziału

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Program stanowi odpowiedź na problemy, z jakimi borykają się szkoły funkcjonujące w mniejszych miejscowościach – często przy ograniczonych środkach i niedostatecznej infrastrukturze. Pomoc trafi do szkół, które na dzień uruchomienia programu mają nie więcej niż 70 uczniów, a gminy prowadzące nie przekraczają progu zamożności 4800 zł na mieszkańca.

– Małe szkoły to nie tylko miejsca nauki, ale i centra życia społecznego w lokalnych wspólnotach. Ten program ma pomóc im przetrwać, rozwinąć się i stworzyć lepsze warunki dla dzieci i nauczycieli – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.

Dotacje będą przyznawane w kwotach od 50 000 zł do 500 000 zł, jednak z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć 50% wartości całej inwestycji. Oznacza to, że samorządy będą musiały zapewnić co najmniej 50% wkładu własnego.