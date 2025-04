Uczniowie z prawem do odpoczynku. Rzeczniczka praw dziecka przedstawia projekt ustawy

Projekt ustawy o wspieraniu uczniów i nauczycieli, przedstawili w środę przedstawiciele obu tych grup – a wraz z nimi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Zaproponowana przez nich nowelizacja prawa oświatowego uwzględniałaby prawo dzieci i młodzieży do odpoczynku i czasu wolnego.

Przerwa świąteczna i ferie bez zadań domowych, a po powrocie – trzy dni bez sprawdzianów

Zmiany objęłyby kwestię dłuższych przerw od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli tę świąteczną - zimową i wiosenną - a także ferie szkolne, okres majówki i długiego weekendu w okresie Bożego Ciała. Na czas tego dłuższego odpoczynku od szkoły, uczniom nie byłyby zadawane zadania. Poza tym przez trzy dni po powrocie z zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz wakacji, nie mieliby oni sprawdzianów i klasówek, ani nie byliby odpytywani na ocenę. Generalnie nie mogliby być obciążani ponad miarę obowiązkami, które nie są dostosowane do ich możliwości psychofizycznych.

Szykowane zmiany zagwarantowałyby też dostęp nauczycieli do superwizji, czyli praktycznej pomocy od certyfikowanych pedagogów z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, którzy pomogliby rozwiązać szkolne dylematy i konfrontować się z problemami, często prowadzącymi do wypalenia zawodowego.

Nowa organizacja roku szkolnego – wolny 2 maja i piątek po Bożym Ciele

Propozycja obejmuje też nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, która gwarantowałaby, że 2 maja i piątek po święcie Bożego Ciała byłyby dniami wolnymi z urzędu. Obecnie wolne przydzielane jest tylko w części szkół, w ramach tzw. godzin dyrektorskich.