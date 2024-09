Wszyscy zgodnie podkreślali, że nauczanie historii – zwłaszcza najnowszej – musi być wolne od ideologii, a dobre poznanie procesów i decyzji pozwoli być świadomym obywatelem.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Estera Flieger: Po co właściwie są dziś w szkole lekcje historii? Historia jest jednocześnie ważna i trudna dla młodzieży, dostrzegają jej znaczenie dla wspólnoty, chcą poznawać ją z różnych perspektyw, wymagają zajęć atrakcyjnych, wyrażają potrzebę nauki selekcji informacji i zrozumienia procesu dziejowego. Jak tych mądrych oczekiwań nie zepsuć?

Jak uczyć polskiej historii, także tej najnowszej? Debaty oksfordzkie i przykłady

Dwoje nauczycieli historii, dr Agnieszka Jankowiak-Maik (popularna „Babka od histy”) i Daniel Siemiński opowiedziało o tym, jak uczyć najnowszej historii Polski z punktu widzenia praktyków.

Dla Agnieszki Jankowiak – Maik najlepszym narzędziem do zainteresowania uczniów historią są organizowane przez nią debaty oksfordzkie, w których teza to twierdzenie z argumentami „za” oraz „przeciw”. Uczniowie muszą poznać dobrze fakty z przeszłości, by bronić lub obalić postawioną tezę. Lekcja historii zamieniona w debatę staje się ciekawsza i zmusza uczestników do poszukiwania przydatnych i pogłębionych informacji.

Z kolei Daniel Siemiński opiera swoje nauczanie na pokazaniu przykładu, czy to przez rozmowę, pamiątki, czy też przez zapoznanie ucznia z wspomnieniami. Dobrze, gdy pokazuje się historię lokalną na tle szerszej perspektywy. Wtedy staje się ona bliższa i bardziej zrozumiała.

Podręcznik polsko – niemiecki wyjątkowym przykładem w nauczaniu historii

Agnieszka Jaczyńska, wicedyrektor Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu i jednocześnie nauczyciel historii zwróciła uwagę w dyskusji na niezwykłość projektu jakim było napisanie i wydanie podręcznika „Europa. Nasza historia” przez historyków polskich i niemieckich. Podręcznik przede wszystkim pokazuje niemieckiemu uczniowi, że Europa nie kończy się na jego wschodniej granicy i pozwala poznać naszą historię najnowszą w dużo szerszym stopniu niż dotychczas.