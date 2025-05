Wyniki tych analiz mają zostać wykorzystane jako podstawa do ewentualnych modyfikacji obecnie obowiązujących rozwiązań. Resort edukacji zapowiada, że decyzje będą podejmowane w oparciu o twarde dane, a nie wyłącznie o emocje towarzyszące debacie publicznej.

Nowe technologie a wiarygodność pracy ucznia

Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów MEN na rzecz ograniczenia prac domowych – szczególnie pisemnych – jest rosnące wykorzystanie przez uczniów nowoczesnych technologii. Wiceminister Lubnauer wskazuje, że w dobie sztucznej inteligencji, aplikacji edukacyjnych i łatwego dostępu do gotowych rozwiązań w internecie, trudno jest stwierdzić, kto faktycznie jest autorem pracy domowej.

„Nie przyczynia się to bowiem do realnego rozwoju i postępów w nauce, tylko sprowadza się do procesu powielania wygenerowanych treści” – podkreśla MEN w oficjalnej odpowiedzi na interpelację.

Z tego powodu nauczyciele nie mogą obecnie oceniać dobrowolnych prac pisemnych uczniów szkół podstawowych.

Między swobodą a odpowiedzialnością

Reforma dotycząca prac domowych to jeden z najbardziej dyskutowanych w ostatnich latach tematów w polskiej edukacji. Jej przeciwnicy argumentują, że pozbawienie uczniów regularnego ćwiczenia materiału poza lekcjami może prowadzić do spadku poziomu wiedzy i umiejętności. Zwolennicy z kolei wskazują na przeciążenie uczniów, które często prowadziło do frustracji, zniechęcenia i niepotrzebnego stresu.