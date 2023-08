Dyrektor szkoły w Wodzisławiu Śląskim: nauka pięć dni w tygodniu, nie cztery

Czytaj więcej Oświata Szkoła w Chmurze: Zostaliśmy wciągnięci w politykę Przeciwko nam występuje i minister Przemysław Czarnek i wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska - mówi Barbara Jędrusiak, dyrektorka „Szkoły w Chmurze”.

Była taka zapowiedź, że w mieście ma być też ograniczona liczba testów z tradycyjnymi ocenami na rzecz testowania, ale z indywidualną oceną pracy z uczniem. Na czym to będzie polegać? Co to da uczniom, a co nauczycielom?

My już teraz w szkole stosujemy ocenianie kształtujące czyli informujemy ucznia z czym sobie radzi, a z czym jeszcze sobie nie radzi. Jest też tzw. informacja zwrotna.

Dziecko pisząc test dostaje po nim informacje co już umie, a czego jeszcze musi się nauczyć. Dostaje też informacje jak ma się przygotować, w jaki sposób powinien się uczyć. Podajemy mu też źródła, gdzie ma szukać informacji do nauki. Po takim teście dziecko wychodzi z takimi informacjami.

A już w pani szkole stawia się mocniej na nauki ścisłe, niż humanistyczne? Czy jeszcze nie ma takiego mocnego podziału?