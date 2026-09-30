Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

Od 28 września do 2 października w szkołach i placówkach oświatowych trwa Tydzień o Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej. To druga edycja ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest zwrócenie uwagi na przemoc, wykluczenie, dyskryminację oraz hejt, także ten obecny w internecie.

Tydzień o Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej w polskich szkołach

W ramach akcji uczniowie uczestniczą w rozmowach, warsztatach i zajęciach poświęconych rozpoznawaniu różnych form przemocy oraz sposobom reagowania na nią. Ważnym tematem jest również cyberprzemoc i cyberhejt, a także budowanie odporności psychicznej i radzenie sobie z konfliktami.

Inicjatywa nie jest skierowana wyłącznie do uczniów. W działania angażowani są także nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, specjaliści oraz rodzice i opiekunowie. Chodzi bowiem nie tylko o reagowanie na przypadki przemocy, ale również o tworzenie w szkole relacji opartych na szacunku, zaufaniu i empatii.

Równolegle w przedszkolach odbywa się Tydzień Budowania Relacji, podczas którego dzieci uczą się rozpoznawania emocji, współpracy i rozwijania kompetencji społecznych. Obie inicjatywy mają zwracać uwagę na znaczenie codziennych relacji i przeciwdziałać zachowaniom prowadzącym do wykluczenia.

MEN przygotowało dla szkół i przedszkoli bezpłatne materiały edukacyjne, w tym scenariusze zajęć i bank dobrych praktyk. Resort podkreśla, że mogą one być wykorzystywane nie tylko podczas tegorocznego Tygodnia, ale przez cały rok szkolny 2026/2027.

Tydzień potrwa do 2 października, ale jego organizatorzy chcą, aby rozmowa o przemocy rówieśniczej nie kończyła się wraz z akcją. Bezpieczne relacje, reagowanie na krzywdzenie innych i umiejętność szukania pomocy mają być elementem codziennego życia szkoły.