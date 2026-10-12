W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe dwa tygodnie działanie linii 800–100–100 dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – podała PAP szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Całodobowo działa numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży: 116–111.

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Telefony zaufania dla rodziców, nauczycieli i dzieci. Sobierańska–Grenda: zwiększamy zakres

Szefowa resortu zdrowia w poniedziałek zaznaczyła, że decyzja o poszerzeniu zakresu linii wsparcia numeru 800–100–100 zapadła niezwłocznie po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych.

– Po tych incydentach w szkołach zwiększyliśmy dostępność dla rodziców i nauczycieli, ponieważ wiemy, że to są sytuacje, w których trzeba reagować natychmiast – podkreśliła.

Eksperci dyżurują pod tym numerem telefonu od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Wśród specjalistów są: psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci ds. standardów ochrony dzieci.

Niezmiennie, całodobowo działa numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży: 116–111. Resort zdrowia przeznaczył na jego funkcjonowanie w tym roku 10 mln zł, na 2027 r. zaplanowano w budżecie 12 mln zł. Operatorem telefonu jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Pytana o skokowy wzrost połączeń w ostatnich dniach, Sobierańska–Grenda potwierdziła wysoki poziom zgłoszeń oraz stały kontakt z szefową fundacji.

Po atakach nożowników więcej dzieci korzysta z telefonu zaufania

– Z informacji przekazanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że na linii dla dzieci i młodzieży odnotowano znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego weekendu. Średnia miesięczna zgłaszalność do tej pory była na poziomie około 5 tys. połączeń – przekazała.

Jak dodała, po ostatnich incydentach podjęto również ustalenia z krajowymi konsultantami w dziedzinie psychiatrii dotyczące organizacji webinarów dla nauczycieli, które poprowadzą eksperci.

Wypowiedź minister zdrowia wpisuje się w działania rządu po niedzielnej odprawie zwołanej przez szefa rządu Donalda Tuska z udziałem szefów resortów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz przedstawicieli służb. Spotkanie dotyczyło wypracowania wspólnej reakcji na serię niebezpiecznych zdarzeń w szkołach.

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W ramach prowadzonych akcji policja skontrolowała dotychczas blisko 80 tys. placówek oświatowych i zatrzymała 135 osób w całym kraju. Funkcjonariusze podjęli czynności w sprawie 311 zdarzeń z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego, reagując na nawoływanie do przemocy w sieci, posiadanie niebezpiecznych narzędzi oraz planowanie ataków.

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do kilku groźnych incydentów. W Leszczydole–Nowinach zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana przez 15-latka. Do zdarzeń doszło także w Ostrołęce, Sierpcu i Warszawie.

W reakcji na te wydarzenia przygotowano dla dyrektorów i nauczycieli instrukcję reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia, opracowaną we współpracy MEN, MSWiA, RCB i ABW.